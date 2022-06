Sensacyjna decyzja! Legendarny polski siatkarz poprowadzi klub z PlusLigi

Aluron CMC Warta Zawiercie w sezonie 2021/22 zajął trzecie miejsce w PlusLidze. Walkę o podium drużyna z Zawiercia wygrała z PGE Skrą Bełchatów, a sprawa medalu rozstrzygnęła się w czterech spotkaniach. Taki sukces oznacza grę w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów. Warta poinformowała w piątek 3 czerwca, że na podbój Europy ruszy z nowym szkoleniowcem, którego profil jest znany każdemu fanowi siatkówki w Polsce.

PlusLiga. Michał Winiarski nowym szkoleniowcem Warty Zawiercie

Klub Aluron CMC Warta Zawiercie powiadomił w oficjalnym komunikacie, że nawiązał współpracę z Michałem Winiarskim, który niedawno został również selekcjonerem reprezentacji Niemiec. – W naszym kraju przyjęło się dzielić w dyskusji trenerów na polskich i zagranicznych. Ja wolę dzielić ich pod względem merytoryki, a nie mam wątpliwości, że pod tym kątem Michał Winiarski to już teraz ścisła czołówka. Potwierdza to zarówno jego wybór na selekcjonera reprezentacji Niemiec, jak i wyniki osiągane z Treflem Gdańsk – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Prezes Zarządu Aluron CMC Warty Zawiercie, Kryspin Baran.

Sprawę skomentował również sam zainteresowany, który nie może doczekać się kolejnych wyzwań. - Całe moje sportowe życie to ogromne wyzwania, które zawsze mnie napędzały. Myślę, że propozycja z Zawiercia jest kolejnym z nich. Aluron CMC Warta od momentu awansu do PlusLigi co roku się rozwija i ma coraz większe ambicje. Jestem bardzo podekscytowany, tym bardziej, że w ostatnim sezonie klub zdobył brązowy medal, co oznacza, że będziemy grali w Lidze Mistrzów - powiedział Winiarski.

Czytaj też:

Cezary Kulesza wskazał, czyj występ w meczu Polska – Walia najbardziej mu się podobał. Jest nim zachwycony