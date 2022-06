Wielki talent dołączył do topowego klubu PlusLigi. Ma na koncie występ w Lidze Mistrzów

Jastrzębski Węgiel podpisał kontrakt z 17-letnim Maksymilianem Graniecznym, który uważany jest za jeden z największych talentów wyszkolonych w Akademii Talentów. Prezes klubu Adam Gorol, nazywa go „diamencikiem”, nad którego talentem rozpływają się trenerzy. – Jestem przekonany, że przed tym chłopcem siatkarska przyszłość rysuje się wyłącznie w jasnych barwach – twierdzi.

Prezes Jastrzębskiego Węgla: Granieczny zapracował sobie na to

W minionym sezonie 2021/2022 nastolatek, który na co dzień trenował z klubową akademią, został przez Jastrzębski Węgiel zgłoszony do rozgrywek PlusLigi oraz Ligi Mistrzów. – Do pierwszego zespołu dołączał jedynie w „awaryjnych” sytuacjach, w przypadku urazów bądź chorób zawodników z seniorskiej drużyny, a teraz podpisał kontrakt – poinformowali przedstawiciele klubu.

– Zapracował sobie na to, by już teraz znaleźć się w pierwszym zespole, być częścią tej drużyny i nabywać w niej cenne doświadczenie – uważa prezes Jastrzębskiego Węgla, czyli Adam Gorol.

Siatkarz zadebiutował we wrześniu 2020 roku w rozgrywkach Ligi Mistrzów, w meczu turnieju kwalifikacyjnego Ligi Mistrzów z holenderskim klubem Draisma Dynamo Apeldoorn. Z kolei w rodzimych rozgrywkach nastolatek zagrał po raz pierwszy w wyjazdowym meczu z Treflem Gdańsk w listopadzie 2020. Granieczny wówczas jako 15-latek był najmłodszym debiutantem w historii PlusLigi.

Maksymilian Granieczny: Jeśli pojawi się szansa na grę, będę starał się ją wykorzystać

Po podpisaniu kontraktu Maksymilian Granieczny nie ukrywał swojej radości. Bardzo się cieszę, że dołączam do pierwszego zespołu Jastrzębskiego Węgla. Jest to spełnienie jednego z moich siatkarskich marzeń i ogromne wyróżnienie – powiedział podekscytowany. W rozmowie z klubowymi mediami podkreślił, że jego celem jest nabywanie nowych doświadczeń i uczenie się od starszych, bardziej doświadczonych zawodników. – Już sam trening w takim otoczeniu będzie czymś niezwykłym. Oczywiście, jeśli pojawi się jakakolwiek szansa na grę, będę starał się ją wykorzystać w stu procentach – zapewnił Maksymilian Granieczny.

Urodzony 7 lipca 2005 Maksymilian pochodzi z Czernicy. Do Akademii Talentów trafił w 2016 roku z Górnika Radlin. Wcześniej trenował gimnastykę artystyczną. Na swoim koncie ma wiele medali mistrzostw Śląska oraz mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, jak również wiele wyróżnień indywidualnych. Jest m.in. dwukrotnym mistrzem Polski młodzików, dwukrotnym wicemistrzem Polski kadetów oraz mistrzem Polski juniorów. Był powoływany do młodzieżowych reprezentacji Polski. W 2021 roku wraz z kadrą narodową U-17 sięgnął w Albanii po brązowe medale Mistrzostw Europy.

