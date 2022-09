Ruszają mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. Oto format turnieju

Całkiem niedawno kibice polskiej siatkówki cieszyli się ze srebrnego medalu mistrzostw świata wywalczonego przez zespół Nikoli Grbicia. Teraz czekają nas kolejne emocje. Tym razem związane z reprezentacją kobiet, która także weźmie udział w siatkarskim mundialu. Turniej rozpocznie się już w piątek 23 września, a zostanie rozegrany w Polsce oraz Holandii.

Mistrzostwa świata 2022 w siatkówkę kobiet. Tak wygląda format turnieju

Format mistrzostw świata w porównaniu do zawodów tej rangi mężczyzn trochę się różni. Udział w imprezie biorą 24 drużyny narodowe. Zostały one podzielone na cztery grupy po sześć zespołów. Do drugiej fazy turnieju awansuje aż 16 reprezentacji – po cztery najlepsze z każdej grupy. Kolejność w tabeli zostanie ustalona ze względu na liczbę punktów, a następnie liczbę zwycięstw, bilans setów oraz punktów.

Następnie powstaną dwie grupy aż ośmiozespołowe. Pierwszą stworzą ekipy z grup A i D, a drugą z grup B i C. Co ciekawe, pod uwagę będą brane wyniki z poprzedniej rundy. Awans do ćwierćfinałów uzyskają natomiast po cztery drużyny z obu grup. Zwycięzcy zagrają z reprezentacjami, które zajmą czwarte miejsca. Ekipy z drugiej i trzeciej lokaty będą rywalizować między sobą. Wtedy właśnie rozpocznie się faza pucharowa. Przegrany zespół odpada z imprezy.

Biało-Czerwone trafiły do grupy z Turcją, Dominikaną, Korea Południową, Tajlandią i Chorwacją. Wydaje się, że awans do drugiej fazy turnieju będzie dużym sukcesem. Przypomnijmy, że to pierwszy mundial dla Polek od 12 lat.

Pierwsza faza grupowa mistrzostw świata 2022

Grupa A: Holandia, Włochy, Belgia, Portoryko, Kamerun, Kenia

Grupa B: Polska, Turcja, Dominikana, Korea Płd., Tajlandia, Chorwacja

Grupa C: Stany Zjednoczone, Serbia, Niemcy, Bułgaria, Kanada, Kazachstan

Grupa D: Brazylia, Chiny, Japonia, Kolumbia, Argentyna, Czechy

