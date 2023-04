Projekt Warszawa – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w 1/4 PlusLigi. Gdzie, kiedy oglądać? Transmisja TV, online

Projekt Warszawa to jedyny przedstawiciel klubów 5-8 PlusLigi, który potrafi nawiązać rywalizacje z wyżej notowanym zespołem. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pojechała do stolicy wywalczyć awans do półfinałów. O tym czy uda im się to po trzech meczach zadecyduje piątkowy mecz. Podpowiadamy, gdzie będziecie mogli obejrzeć spotkanie.

Tegoroczne ćwierćfinały PlusLigi są bardzo jednostronne. Faworyci z miejsc 1-4 nie dają szans rywalom. Spośród czterech par tylko w rywalizacji Projektu Warszawa z Grupa Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle oglądamy wyrównaną walką. Wyrównaną w sensie meczowych emocji, bo wynikowo seria toczy się tak, jak spodziewała się większość kibiców. Projekt Warszawa chce zatrzymać ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle Aktualni mistrzostwie Polski i triumfatorzy Ligi Mistrzów prowadzą w serii do trzech zwycięstw 2:0. W spotkaniach rozgrywanych w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny ZAKSA triumfowała po tie-breaku. Szczególnie drugi mecz może być odbierany przez warszawian jako ogromne rozczarowanie. Zespół Piotra Grabana prowadził już 2:1 w setach i 20:14 w partii numer 4. Mimo to kędzierzynianie odrobili straty i wygrali dwa kolejne partie. Teraz rywalizacja przenosi się na warszawski Torwar. W zależności od przebiegu dzisiejszego meczu możemy być w najbliższych dniach świadkami jednego lub dwóch spotkań. Jeśli ZAKSA wygra piątkowy mecz, to będzie mogła w spokoju przygotowywać się do półfinału przeciwko Asseco Resovii Rzeszów lub PSG Stali Nysa. Projekt Warszawa nie da jednak łatwo wyrwać sobie awansu. W ostatnim bezpośrednim meczu obu ekip w stolicy kraju, górą byli gospodarze. Kontynuując serię zwycięstw, pokonali na początku lutego „Koziołki” 3:1. W poniedziałkowym meczu najlepszymi strzelcami obu ekip byli Aleksander Śliwka (MVP spotkania, 18 punktów) oraz Linus Weber (27 punktów). Projekt Warszawa – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Gdzie, kiedy transmisja TV, online? Mecz pomiędzy Projektem Warszawa a Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle odbędzie się w piątek, 14 kwietnia o godzinie 20:30 w warszawskiej Hali Torwar. Transmisję telewizyjną z meczu przeprowadzi Polsat Sport. Ponadto istnieje możliwość obejrzenia meczu w Internecie w serwisie Polsat Box Go. Czytaj też:

