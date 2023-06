PGE Skra Bełchatów ściągnęła mistrza świata. Słynny siatkarz wraca do PlusLigi

Kilka dni temu przekazano, że w PGE Skrze Bełchatów w nowym sezonie będą pracować zarówno trener Andrea Gardini, jak i rozgrywający – również reprezentacji Polski – Grzegorz Łomacz. Kolejnym na liście wśród obecnych w sezonie 2023/24 w Bełchatowie został Mateusz Mika. Jeden ze „złotej drużyny” Polaków na MŚ w 2014 roku.

Mateusz Mika nowym siatkarzem PGE Skry Bełchatów

W poprzednim sezonie polski przyjmujący występował w lidze tureckiej. Ma również na swoim koncie występy we Francji. Najbardziej znany jest jednak z czasów, w których występował na parkietach PlusLigi.

„Przyjmujący ma na swoim koncie mistrzostwo Polski w sezonie 2011/2012 zdobyte z drużyną Asseco Resovii Rzeszów, dwa Puchary Polski oraz Superpuchar Polski w barwach Trefla Gdańsk. W 2015 roku został wybranym MVP Pucharu Polski oraz MVP SuperPucharu Polski, a w 2018 odebrał nagrodę dla najlepszego przyjmującego Pucharu Polski. Mika spędził 12 sezonów na plusligowych parkietach, zaliczając przy tym 280 rozegranych spotkań” – czytamy na oficjalnie stronie klubu.

Mika w reprezentacji Polski rozegrał 91 oficjalnych spotkań. Największy sukces to oczywiście medal MŚ 2014, ten z najcenniejszego, złotego kruszcu. Mika przebojem wdarł się do drużyny Biało-Czerwonych, tworząc duet przyjmujących czy to z Michałem Winiarskim, czy podczas kontuzji „Winiara”, z Michałem Kubiakiem.

Coraz bardziej ciekawe transfery w PlusLidze

Trzeba przyznać, że spoglądając na ostatnie ruchy w stronę polskiej ligi, sezon klubowy zapowiadał się bardzo ciekawie. Do PlusLigi trafił m.in. reprezentant Brazylii, podstawowy atakujący Alan Souza. Wkrótce Jastrzębski Węgiel ma zakontraktować kolejnego Francuza, graczem mistrzów Polski prawdopodobnie będzie Jean Patry.

Ważne również, że w krajowej lidze nie brakuje postaci, które od lat są rozpoznawane, chociażby przez wyniki reprezentacji. Trochę „zakurzony”, ale na pewno ceniony, jest Mateusz Mika. Oby przyjmującego omijały tylko problemy zdrowotne. Wówczas PGE Skra będzie miała z tego siatkarza sporą pociechę.

