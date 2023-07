Liga Narodów 2023. Polki poznały półfinałowe rywalki

Polskie siatkarki pod wodzą Stefano Lavariniego prezentują się fenomenalnie. Biało-Czerwone dokonały historycznego wyczynu i zagrają w półfinale Ligi Narodów. Nasze zawodniczki po raz pierwszy awansowały do czołowej czwórki tej imprezy. Przypomnijmy, w ubiegłym roku kadra wygrała zaledwie cztery mecze w fazie zasadniczej Ligi Narodów i nie miała co myśleć o awansie do turnieju finałowego.

Ćwierćfinał Ligi Narodów. Zacięty bój z Niemkami

W ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Narodów Polki zmierzyły się z Niemkami dobrze znanego w kraju nad Wisłą Vitala Heynena. Obie reprezentacje mierzyły się w fazie zasadniczej i wówczas do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break, w którym szczęśliwie triumfowały nasze zawodniczki.

W fazie finałowej było zupełnie inaczej. Po zaciętym boju triumfowały podopieczne Stefano Lavariniego 3:1 i są już w najlepszej czwórce.

Liga Narodów. Wiemy, z kim Polska zagra w półfinale

Na wyłonienie rywalki nasze siatkarki musiały czekać aż do czwartku 13 lipca, bo wtedy odbył się mecz Brazylia – Chiny. Mecz odbył się o godzinie 17:30 czasu polskiego. Mecz był bardzo zacięty i wyrównany do końca, ostatecznie 3:1 wygrały Azjatki, które rozbiły Canarinhos – 25:21, 25:20, 20:25, 25:23.

Co ciekawe, ten mecz mógł rozstrzygnąć się w trzech setach, ale wygrywając 8:2 Chinki wypuściły prowadzenie i pozwoliły najpierw wyrównać Brazylijkom (11:11), a następnie wyjść na prowadzenie w końcówce. Ta partia zakończyła się wynikiem 20:25.

Liga Narodów: Polska – Chiny. Gdzie oglądać?

Mecz Polska – Chiny zaplanowany został na sobotę 15 lipca na godz. 23.00 czasu polskiego. Transmisję na żywo będzie można oglądać w TV na antenie Polsatu Sport oraz w online w internecie w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. Polsat Box Go.

