Legenda polskiej siatkówki ostro o sytuacji w ZAKSIE. Dostało się prezesowi

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Trzykrotni zdobywcy Ligi Mistrzów nie awansowali do ćwierćfinału Pucharu Polski. Ponadto odpadli w barażach o ćwierćfinał Champions League, przez co nie przedłużą serii zainicjowanej w 2021 roku.

Waldemar Wspaniały atakuje prezesa ZAKSY

O ZAKSIE sporo się mówi w kontekście zmian, które nastąpią po sezonie. Od wielu tygodni po mediach funkcjonuje informacja, iż z klubem pożegnają się najważniejsi gracze – Aleksander Śliwka, Bartosz Bednorz i Łukasz Kaczmarek. Pierwszy ma udać się do ligi japońskiej. Drugi dołączy do Asseco Resovii Rzeszów, a trzeci do najgroźniejszego rywala Koziołków w ostatnich latach – Jastrzębskiego Węgla.

Według doniesień mediów sporym problemem mają być relację na linii drużyna-władze. Z tego powodu szatnię, a później pracę stracił Tuomas Sammelvuo. Po przegranym meczu z Barkomem Każany Lwów prezes ZAKSY Piotr Szpaczek miał wejść do szatni i skrytykować zawodników. Najmocniej dostało się kapitanowi Aleksandrowi Śliwce. W rozmowie z portalem sport.pl na doniesienia zareagował były trener klubu Waldemar Wspaniały. Legenda polskiej siatkówki mocno uderzyła w Szpaczka, twierdząc, że jego zachowanie było nieakceptowalne. Dodał, że dobrze zna Śliwkę i nie można zarzucić mu braku zaangażowania.

– Przez 28 lat ja sobie nie wyobrażałem takiej sytuacji, żebym sam w nerwach wchodził do szatni od razu po meczu, a już nawet nie mówię, że miałby mi tam wchodzić jakiś prezes, a przecież miałem różnych. A jeśli to jeszcze zostało zrobione personalnie, w stosunku do chłopaka, którego bardzo dobrze znam, bo obserwuję jego karierę od lat i widzę, jak on się rozwija od mniej więcej 16. roku życia, jakim jest przede wszystkim człowiekiem, to tego w żaden sposób nie da się usprawiedliwić – powiedział Wspaniały.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle walczy o playoffy PlusLigi

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli PlusLigi. Do ósmego miejsca dającego grę w play-offach zespół Adama Swaczyny traci trzy punkty.

