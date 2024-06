Polki oddaliły się od pierwszego koszyka przed IO. To nie musi być zła wiadomość

Polskie siatkarki przegrały w tegorocznym hicie Ligi Narodów z Brazylijkami. W Hongkongu zmierzyły się dwie niepokonane dotychczas ekipy. Kadra Ze Roberto, która pomimo porażki w pierwszym secie cały czas pozostawała bardzo groźna, finalnie zakończyła starcie zwycięstwem 3:1.

Porażka może dać korzyść polskim siatkarkom

Przed spotkaniem wiele mówiło się o rankingu FIVB. Jakakolwiek wygrana nad Canarinhos (obecnie 389,12 pkt) dawałaby historyczny awans na drugie miejsce w zestawieniu. Polki od kilku tygodni podnoszą poprzeczkę poprawiając rekord najlepszego miejsca. Już obecna trzecia lokata (366,17 pkt) jest czymś niespotykanym, a teoretycznie może być lepiej. Istnieje również wariant, w którym Polkom „na rękę” byłaby obecna pozycja, a co za nią idzie drugi koszyk w losowaniu grup turnieju olimpijskiego.

Choć to może brzmieć niedorzecznie, to w przypadku nadchodzącego turnieju kobiet na IO pierwszy koszyk nie musi oznaczać tak wielkiej przewagi. Wynika to z faktu, iż pierwsze miejsce w losowaniu zajmuje gospodarz. Francuzki nie nalezą do najlepszych reprezentacji świata. Awans na turniej zapewniły sobie z automatu. Możliwa jest sytuacja, w której losowane z drugiego koszyka Polki trafią zarówno na „Trójkolorowe”, jak i na outsidera turnieju – Kenię. Afrykański zespół otrzymał prawo gry ze względu na kryterium geograficzne.

Potencjalne koszyki przed losowaniem grup na IO

Wówczas najtrudniejszym rywalem Biało-Czerwonych byłby rywal z trzeciego koszyka. Co innego, gdyby Polki prześcignęły Brazylię i awansowały do pierwszego koszyka. Wówczas możliwa jest sytuacja, gdy w Paryżu zagrają w grupie właśnie z nimi, a także Chinkami czy Holenderkami. Cała sytuacja jest zmienna. Możliwy jest także spadek Serbek do czwartego koszyka, gdyż kadra Giovanniego Guidettiego rozgrywa VNL bez największych gwiazd.

Potencjalne koszyki przed losowaniem grup turnieju olimpijskiego kobiet (stan na 13.06.2024 r.)

Koszyk I: Francja, Turcja, Brazylia

Koszyk II: Polska, Włochy, USA

Koszyk III: Japonia, Chiny, Serbia,

Koszyk IV: Holandia, Dominikana, Kenia

Potencjalna grupa marzeń (na dziś): Francja, Polska, Japonia, Kenia

Potencjalna grupa śmierci: Brazylia, Polska, Chiny, Dominikana

