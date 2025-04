Zagrają najlepsi z najlepszych! Znamy terminy meczów o medale w PlusLidze

Mnóstwo emocji przyniosły półfinałowe rywalizacje, które rozegrały się na pełnym, trzymeczowym dystansie i to w obu przypadkach. Bogdanka LUK Lublin wyeliminowała oficjalnie abdykującego mistrza Polski, czyli JSW Jastrzębski Węgiel. Dodatkowo zwycięstwo zostało odniesione w Jastrzębiu-Zdroju, po emocjonującej, pięciosetowej bitwie. MVP wybrano atakującego gości Kewina Sasaka.

PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka LUK Lublin w finale

W drugim z półfinałów po trzech meczach górą byli za to aktualni wicemistrzowie Polski. Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała w Warszawie PGE Projekt. Po pięciosetowej batalii zespół trenera Michała Winiarskiego zwyciężył, a MVP został wybrany Patryk Łaba. Czyli człowiek od zadań specjalnych, rezerwowy, który zarówno w końcówce drugiego meczu – jeszcze w Sosnowcu (tam mecze u siebie rozgrywają Jurajscy Rycerze) – jak i już w warszawskim Torwarze, zmieniając Aarona Russela.

W niedzielę na oficjalnej stronie PlusLigi pojawił się terminarz gier, zarówno dotyczący rozgrywek o mistrzostwo Polski, jak i o brązowe medale. W obu przypadkach będą to rywalizacje do trzech wygranych meczów.

Terminarz gier o mistrzostwo Polski

30 kwietnia (g. 17:30): Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin



3 maja (14:45): Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie



7 maja (20:30): Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin



ew. 10 maja (17:30): Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie



ew. 13 maja (20:30): Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin

Terminarz gier o brązowe medale PlusLigi

30 kwietnia (g. 20:30): JSW Jastrzębski Węgiel – PGE Projekt Warszawa



4 maja (20:30): PGE Projekt Warszawa – JSW Jastrzębski Węgiel



7 maja (17:30): JSW Jastrzębski Węgiel – PGE Projekt Warszawa



ew. 10 maja (14:45): PGE Projekt Warszawa – JSW Jastrzębski Węgiel



ew. 13 maja (17:30): JSW Jastrzębski Węgiel – PGE Projekt Warszawa

Dodajmy, że trzecie miejsce to nie tylko medal na szyi, ale również przepustka do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jest zatem o co grać. Choć z pewnością zarówno JSW Jastrzębski, jak i PGE Projekt – nie tak wyobrażały sobie finisz sezonu w PlusLidze.

Wszystkie mecze będą transmitowane na antenie Polsatu Sport 1. Dodatkowo internetowo można śledzić wydarzenia w PlusLidze za pośrednictwem np. platformy Polsat Box Go.

