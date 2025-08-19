Ważne wieści z reprezentacji Polski siatkarzy. Kibice mieli powody do zmartwień

Niepokojące sygnały ws. jednego z największych talentów polskiej siatkówki ostatnich lat, pojawiły się po turnieju finałowym VNL 2025. Maksymilian Granieczny musiał przejść szereg badań i zostać zaopiniowany przez sztab medyczny reprezentacji Polski. Przede wszystkim liczy się bowiem zdrowie siatkarza, a następnie cała reszta.

MŚ 2025: Jest decyzja ws. Maksymiliana Graniecznego w kadrze!

Do wsparcia reprezentacji w ostatnich dniach, na początku zgrupowania w Zakopanem, dołączył debiutant z sezonu 2025 – Mateusz Czunkiewicz. Nowy libero ZAKSY Kędzierzyn-Koźle odpowiedział na potrzebę kadry, za co z pewnością należy się duży szacunek zawodnikowi.

Z Zakopanego napłynęły za to dobre wieści ws. zdrowia Graniecznego.

– Chcę serdecznie podziękować Mateuszowi, za wykonaną pracę i pomoc w treningach. Doceniam jego zaangażowanie i fakt, że wspierał kadrę umiejętnościami i swoją pozytywną energią w tym sezonie – przyznał trener Nikola Grbić za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej PZPS.

Trener Nikola Grbić zdradził w niedawnej rozmowie dla Sport.pl, że ma zamiar zabrać na MŚ czwórkę przyjmujących. Wydaje się zatem, że głównym pytanie będzie decyzja pomiędzy Bartoszem Bednorzem a Arturem Szalpukiem. Pewna „trójka” to Tomasz Fornal, Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk.

Obecnie na obozie w Zakopanem jest 15., a trener na turniej MŚ może zabrać 14. zawodników tworzących turniejową drużynę. Stąd kwestia wyboru wśród przyjmujących.

Pozostała kadra Polaków na zgrupowaniu w Zakopanem

Atakujący: Kewin Sasak, Bartosz Kurek.



Kewin Sasak, Bartosz Kurek. Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej.



Marcin Komenda, Jan Firlej. Środkowi: Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak, Norbert Huber.



Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak, Norbert Huber. Przyjmujący: Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Bartosz Bednorz, Artur Szalpuk.



Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Bartosz Bednorz, Artur Szalpuk. Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny.

Spoglądając w terminarz kadry Polski, na horyzoncie są: wspomniany memoriał w Krakowie (29-31 sierpnia) oraz sparingowe starcie z Brazylią (4 września) w Atlas Arenie. Pierwszy mecz na MŚ Polacy zagrają 13 września. Rywalem będzie reprezentacja Rumunii. W rozgrywkach grupowych Polskę czekają jeszcze mecze z Katarem (15.09) oraz Holandią (17.09).

Polacy na ostatnich MŚ w 2022 roku zdobyli srebrne medale.

