Reprezentacja Polski zaczyna grę w MŚ. Siatkarki powalczą o spełnienie marzeń

W przypadku reprezentacji Polski siatkarek akurat imprezy rangi mistrzostw świata nie były tymi, z których przywożono medale. Gdyby szukać ostatniego turnieju na podium MŚ z Polkami, trzeba by się cofnąć aż do 1962 roku. Wówczas drużyna prowadzona przez trenera Stanisława Poburkę sięgnęła po brązowe medale.

MŚ 2025: Reprezentacja Polski siatkarek wkracza do gry!

Łącznie polskie siatkarki sięgnęły po trzy medale MŚ w swojej historii. Zaczęło się od 1952 roku, pierwszej edycji turnieju, kiedy to skończyło się na najlepszym wyniku – srebrnych krążkach. Zespół prowadzony był wówczas przez trenera Zygmunta Krzyżanowskiego, Polki wygrały sześć z siedmiu spotkań, przegrywając tylko w „finale” (obowiązywała faza ligowa, czyli każdy z każdym) z ZSRR 0:3. Cztery lata później skończyło się na brązie, ponownie pod batutą Krzyżanowskiego. Polska ponownie trafiła na ZSRR, przegrywając 1:3. Do tego doszły jeszcze przegrane z NRD (1:3) oraz Rumunią (2:3), ale Polki zapewniły sobie podium.

Z perspektywy czasu, po sukces na MŚ nie sięgnęli ani Hubert Wagner (1978 i 11. miejsce), ani Andrzej Niemczyk (2006 i miejsca 15-16), ani już ten współczesny szkoleniowiec Stefano Lavarini. Włoch zaliczył jednak najlepszy wynik od czasów medalu drużyny trenera Poburki, ostatecznie zajmując siódmą lokatę. Polki podczas MŚ 2022, w pierwszym sezonie pracy z Lavarinim, o włos przegrały w Gliwicach mecz z późniejszymi… mistrzyniami świata Serbkami, ulegając 2:3.

Jak będzie w tegorocznych zmaganiach? Z pewnością Polki mają potencjał ku temu, żeby sprawić niespodziankę. Turniej będzie odbywać się w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii. Wystąpią 32 zespoły, a mecze będą rozgrywane w Bangkoku, Chiang Mai, Nakhon Ratchasimie i na Phuket.

Polki trafiły do grupy G. Spoglądając na zestaw grupowy, będą faworytkami do wyjścia do dalszych gier z pierwszego miejsca. Pierwsze spotkanie w wydaniu reprezentacji Polski już w najbliższą sobotę (tj. 23 sierpnia).

Terminarz meczów Polek na MŚ siatkarek:

23 sierpnia (sobota), g. 15:30, Polska – Wietnam



– Wietnam 25 sierpnia (poniedziałek), g. 15:30, Polska – Kenia



– Kenia 27 sierpnia (środa), g. 15:30, Polska – Niemcy

Mecze turnieju MŚ 2025 siatkarek pokazywane będą na antenach Polsatu Sport. Dodatkowo mecze reprezentacji Polski będą pokazywane na otwartych antenach Polsatu. Internetowo tradycyjnie transmisje będą dostępne m.in. na platformie Polsat Box Go.

