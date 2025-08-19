Iga Świątek kontra Aryna Sabalenka. Polka wysłała rywalce jasny sygnał

Tak właściwie w przypadku Polki mowa o symbolicznym, aczkolwiek bardzo ważnym powrocie na pozycję wiceliderki. Ranking WTA w ostatnich kilkunastu miesiącach został zdominowany przez Arynę Sabalenkę. Tenisistka z Mińska nie jest jednak obecnie w takiej dyspozycji, w jakiej możemy podziwiać Igę Świątek. I to są dobre wiadomości.

Ranking WTA: Iga Świątek z awansem. Polka za plecami Aryny Sabalenki

Mistrzyni Wimbledonu 2025 przeskoczyła w światowej hierarchii Coco Gauff. Amerykanka na swoim terenie w USA została wyeliminowana przez Jasmine Paolini. A Włoszka w finale przegrała ze Świątek. Tym samym polska tenisistka jest ponownie wiceliderką, choć strata punktowa do Sabalenki jest wyraźna.

Lepiej wygląda ranking WTA Singles Race, czyli zestawienie podsumowujące jedynie wyniki osiągnięte w ciągu danego sezonu. Tu Polka również jest wiceliderką, ale do Sabalenki traci zaledwie 507 punktów (7610 do 7103 na korzyść Białorusinki).

Warto dodać, że awans na pozycję wiceliderki rankingu WTA sprawia, że Polka będzie rozstawiona z „dwójką” w trakcie wielkoszlemowego US Open. Na kortach w Nowym Jorku, gdzie Świątek triumfowała w 2022 roku, oznacza to tyle, że mecz Świątek – Sabalenka może mieć miejsce dopiero w finale. Więc można zacierać ręce na kolejne, duże wyzwanie, na horyzoncie polskiej zawodniczki.

Dodajmy, że w sezonie 2025 Świątek w każdym z turniejów wielkoszlemowych docierała minimum do najlepszej czwórki. Półfinały osiągnęła w Melbourne (Australian Open) i Paryżu (Roland Garros), a triumfowała w Londynie (Wimbledon).

US Open 2025, wliczając kwalifikacje, zaplanowano od 18 sierpnia do 8 września.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 24. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

