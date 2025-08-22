Kontuzjowany lider reprezentacji Polski zabrał głos. Co zrobi Nikola Grbić?

Trener Nikola Grbić selekcjonuje grupę, ażeby ostatecznie wybrać czternastkę, która będzie rywalizować w tegorocznych mistrzostwach świata siatkarzy. Niestety, problemów z urazami i kontuzjami w przypadku reprezentacji Polski, nie brakuje.

Norbert Huber kontuzjowany. Wicemistrz olimpijski zabrał głos

Serbski szkoleniowiec Polaków tym razem musi radzić sobie bez Norberta Hubera. Środkowego, który stosunkowo niedawno… wrócił do treningów z reprezentacją, ponownie licząc się w grze o miejsce w kadrze na MŚ 2025.

Niestety, w czwartkowe popołudnie nadeszły niepokojące wieści ze strony Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

„W związku z dolegliwościami bólowymi lewego uda, zgłoszonymi przez Norberta Hubera, środkowy reprezentacji Polki zostanie poddany badaniom, które zostaną przeprowadzone w piątek. W związku z tym na ostatnie trzy dni zgrupowania do Zakopanego wróci Mateusz Poręba” – czytamy w komunikacie PZPS.

Okazuje się jednak, że w przypadku Hubera, może nie być aż tak źle, jak się wydaje.

– Kilka dni przerwy i powinienem wrócić do treningu – przekazał Norbert Huber dziennikarce TVP Sport Sarze Kalisz.

Dodajmy, że trener Grbić nie może skorzystać m.in. z Aleksandra Śliwki (kontuzja), czy odpoczywających w tym sezonie kadrowym: Marcina Janusza, Mateusza Bieńka czy Łukasza Kaczmarka. Do treningów z drużyną po przerwie spowodowanej urazem wrócił również stosunkowo niedawno kapitan Bartosz Kurek.

Kiedy reprezentacja Polski siatkarzy gra kolejny mecz?

Drużyna, która zdobyła w 2024 roku wicemistrzostwo olimpijskie w Paryżu, ma przed sobą kolejne istotne wyzwanie – mianowicie mistrzostwa świata na Filipinach (12-28 września). Zanim jednak Polacy ruszą walczyć o odzyskanie miana najlepszego zespołu na świecie (wcześniej złoto w 2014 i 2018, w 2022 srebro dla Polski), reprezentację prowadzoną przez trenera Nikolę Grbicia, czekają ciekawe mecze towarzyskie.

Spoglądając w terminarz kadry, na horyzoncie są: memoriał Huberta Wagnera w Krakowie (29-31 sierpnia) oraz sparingowe starcie z Brazylią (4 września) w Atlas Arenie w Łodzi. W krakowskiej Tauron Arenie, podczas memoriałowych emocji, Polacy zmierzą się kolejno: z Serbią (piątek, 29.08), Brazylią (sobota, 30.08) oraz Argentyną (niedziela, 31.08).

Pierwszy mecz na MŚ Polacy zagrają 13 września. Rywalem będzie reprezentacja Rumunii. W rozgrywkach grupowych Polskę czekają jeszcze mecze z Katarem (15.09) oraz Holandią (17.09).

