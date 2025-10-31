Wilfredo Leon buduje w Polsce giganta. Wielki sponsor wkroczył do gry

Jak to możliwe? Wszystko za sprawą CUK Aniołów Toruń. Klub, który powstał w 2021 roku, zaledwie w kilka lat okazał się być miejscem, do którego dołączają kolejni poważni sponsorzy. Właśnie poinformowano, że sponsorem strategiczny grającego już na zapleczu PlusLigi zespołu została PGE Polska Grupa Energetyczna.

Wilfredo Leon z klubem w PlusLidze? Niesamowita historia CUK Aniołów Toruń

Podpisanie umowy z PGE, to naprawdę duży krok w dziejach toruńskiego klubu. PGE to znany sponsor polskiego sportu, jeden z największych na rynku. Spoglądając tylko na siatkarski światek, jest sponsorem tytularnym siatkarek PGE Budowlani Łódź oraz siatkarzy PGE Projektu Warszawa. Dodatkowo od lat wspierana jest również siatkarska Skra Bełchatów, obecnie występująca w PlusLidze pod nazwą PGE GiEK.

Teraz przyszedł czas na kierunek toruński. Co ciekawe, właścicielem klubu jest Wilfred Leon. Ten sam, który czaruje od lat na boiskach całego świata, obecnie będąc gwiazdą PlusLigi w barwach mistrzowskiej Bogdanki LUK Lublin. Dodatkowo nie można również zapomnieć o roli jednego z liderów w przypadku reprezentacji Polski.

Sam Leon pojawił się zresztą na oficjalnej konferencji, informującej o podpisaniu umowy CUK Aniołów Toruń i Polskiej Grupy Energetycznej.

– Nawiązanie współpracy z PGE to wspaniała wiadomość i istotny krok w rozwoju toruńskiej siatkówki. Od lat wspólnie z PGE inwestujemy w szkolenie młodych talentów i budowanie silnych fundamentów sportu w regionie. Teraz to wsparcie obejmie również CUK Anioły Toruń. Cieszę się, że tak renomowany partner dostrzega pasję, profesjonalizm i ambicje, które są siłą napędową naszego projektu – przyznał reprezentant Polski, gwiazda PlusLigi i założyciel klubu z Torunia podczas konferencji prasowej.

instagram

Po takich wiadomościach siatkarze pierwszoligowca poszli za ciosem i zwyciężyli w czwartkowych derbach Pomorza i Kujaw, wygrywając 3:0 z BKS Bydgoszcz. Torunianie po siedmiu kolejkach są w czołówce PLS 1. Ligi, wcale nie jest powiedziane, że w tym sezonie nie będą liczyć się nawet w grze o awans do elity.

A to by była historia, która ponownie przyniosłaby – jeszcze ciekawszą opowieść – związaną z Leonem, czyli bezpośrednią rywalizację… siatkarza z klubem, którego jest właścicielem. O ile nie przenosiny z Lublina do Torunia, choć to już scenariusz bardziej niż optymistyczny, spoglądając na obecną sytuację CUK Aniołów oraz samego słynnego siatkarza. Widać jednak, że reprezentant Polski mocno angażuje się w siatkówkę w kraju, który reprezentuje i kto wie, być może wybuduje w Toruniu struktury, o których w niedalekiej przyszłości będzie jeszcze głośniej.

Czytaj też:

Iga Świątek rozpoczyna WTA Finals! Tego turnieju kibice nie mogą przegapićCzytaj też:

Katastrofa w Legii Warszawa. Te słowa oznaczają definitywny koniec