Iga Świątek rozpoczyna WTA Finals! Tego turnieju kibice nie mogą przegapić

W stolicy Arabii Saudyjskiej z pewnością w dniach 1-8 listopada będzie sporo naprawdę solidnego grania dla miłośników tenisa w żeńskim wydaniu. Trudno zresztą, żeby było inaczej, skoro na zakończenie sezonu do Rijadu zjeżdża się osiem najlepszych tenisistek sezonu, a w grze są nie tylko punkty, ale też gigantyczne punkty do zarobienia.

WTA Finals 2025. Kiedy swoje mecze zagra Iga Świątek?

W tym gronie nie może zabraknąć Igi Świątek. Wiceliderka rankingu WTA, tegoroczna zwyciężczyni legendarnego Wimbledonu, wreszcie jedna z faworytek do sukcesu w Rijadzie. Polka trafiła do grupy, w której zmierzy się z dwiema reprezentantkami USA oraz jedną z Kazachstanu. Dokładny podział wygląda następująco.

Grupa Sereny Williams

Iga Świątek (Polska, 2. WTA)



Amanda Anisimova (USA, 4. WTA)



Jelena Rybakina (Kazachstan, 6. WTA)



Madison Keys (USA, 7. WTA)

Grupa Steffi Graff

Aryna Sabalenka (1. WTA)



Coco Gauff (USA, 3. WTA)



Jessica Pegula (USA, 5. WTA)



Jasmine Paolini (Włochy, 8. WTA)

Pierwsze spotkanie Polka zagra przeciwko mistrzyni tegorocznego Australian Open. Madison Keys i Świątek spotkały się zresztą w Melbourne na etapie półfinału i po pasjonującej batalii polska tenisistka przegrała w trzech setach, o dosłownie jedną-dwie piłki. Jak się okazało, Keys ostatecznie sięgnęła po triumf w AO 2025, zdobywając swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze.

Organizatorzy na razie podali terminarz pierwszej serii gier.

Sobota, 1 listopada

Iga Świątek – Madison Keys (nie przed 16:00)



Amanda Anisimova – Jelena Rybakina (nie przed 17:30)

Niedziela, 2 listopada

Aryna Sabalenka – Jasmine Paolini (nie przed 15:00)



Coco Gauff – Jessica Pegula (nie przed 16:30)

Mecze będą pokazywane na antenach Canal+ Sport. Dodatkowo internetowo będzie można skorzystać z platformy Canal+ Online.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

