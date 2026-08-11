Wilfredo Leon pokazał list, który otrzymał. Jego treść chwyta za serce

Pod koniec lipca b.r. informowaliśmy na łamach WPROST o ważnej dacie w kontekście funkcjonowania reprezentacji Polski siatkarzy. Dokładnie 27 lipca 2026 minęło bowiem siedem lat, odkąd oficjalnie w polskiej drużynie zadebiutował Wilfredo Leon.

Piękny list dla Wilfredo Leona. Sąsiedzi wspierają gwiazdę siatkówki

Od tego czasu świetny siatkarz wielokrotnie udowadniał, jak istotnym jest elementem układanki w reprezentacji Polski. Co więcej, Leon zdecydował się przenieść do PlusLigi, od sezonu 2025/26 stając się zawodnikiem Bogdanki LUK Lublin.

Sportowiec jest ceniony zarówno za swoje dokonania boiskowe, jak i pozasportowe działania. W mediach społecznościowych na koncie siatkarza pojawił się wymowny wpis, pokazujący, na jakie wsparcie Leon może liczyć w Lublinie.

– Taki liścik czekał na mnie w Lublinie. Dziękuję bardzo sąsiadom. Po 6 dniach wolnego teraz czas na pierwszy trening w Zakopanem – czytamy na stories siatkarza na Instagramie.

A treść korespondencji?

„Panie Wilfredo, gratulujemy złotego medalu Ligi Narodów. Podziwiamy Pana talent, ciężką pracę i ogromne zaangażowanie. To dla nas wielka radość, że taki sportowiec jest naszym sąsiadem. Powodzenia w kolejnych meczach!” – brzmi treść liściku, okraszonego rysunkami piłki do siatkówki i złotego medali za 1. miejsce w VNL 2026.





Co tu kryć – mieć takiego sąsiada, to faktycznie powód do dumy!

Kiedy kolejne mecze reprezentacji Polski siatkarzy w 2026 roku?

Po zdobyciu złota Ligi Narodów drugi raz z rzędu, a trzeci w historii (wcześniej 2023 i 2025), Polacy będą spoglądać w stronę imprezy docelowej, czyli mistrzostw Europy. Zanim jednak polscy siatkarze staną do walki o obronę mistrzowskiego tytułu z 2023 roku, zespół trenera Nikoli Grbicia czeka kilka gier kontrolnych.

Jeszcze w sierpniu Polaków czeka m.in. znany i lubiany turniej towarzyski w Krakowie, czyli Memoriał im. Huberta Jerzego Wagnera. Kto tym razem pojawi się w Tauron Arenie? Oprócz gospodarzy swój udział potwierdzili: Francja, Słowenia i USA. Rozgrywki zaplanowano w terminie 28-30 sierpnia.

Ostatnim sprawdzianem przed ME 2026 będzie dla Polaków mecz towarzyski z Finlandią. Ten odbędzie się 5 września o godzinie 20:30 w trójmiejskiej Ergo Arenie.

Kiedy rusza czempionat Starego Kontynentu? Granie w ME to terminy 9-26 września. Polska zagra w grupie z Bułgarią, Macedonią Płn., Ukrainą, Portugalią oraz Izraelem. Mistrzostwa Europy odbędą się w czterech krajach — w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Mecz otwarcia w Neapolu, finał w Mediolanie.

Polacy zaczną granie w ME 2026 dokładnie 10 września (g. 16:00) meczem z Portugalią.

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