Klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Polscy skoczkowie w czołówce

Liderzy polskiej kadry od początku sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich prezentują się z dobrej strony, a wysoką formę potwierdzili w Engelbergu. Dawid Kubacki był drugi, Piotr Żyła trzeci, z kolei Kamila Stocha sklasyfikowano na ósmej pozycji. Wygrał Anze Lanisek, który jednak nie zdołał przegonić Kubackiego w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Słoweniec nadrobił jednak nieco straty i podczas niedzielnych zawodów może zniwelować różnicę punktową między nim a Polakiem.

Nie bez szans na awans na podium klasyfikacji generalnej jest Żyła, który jednak po obu konkursach w Engelbergu raczej na pewno będzie zajmował miejsce poza czołową trójką. Popularny „Wiewiór” traci bowiem 95 punktów do trzeciego Stefana Krafta, przez co musiałby wygrać w niedzielę i liczyć na fatalny występ Austriaka i słabsze skoki Halvora Egnera Graneruda, by awansować na podium.

Klasyfikacja Pucharu Świata. Czołowa dziesiątka

Dawid Kubacki – 550 punktów Anze Lanisek – 516 pkt Stefan Kraft – 427 pkt Halvor Egner Granerud – 366 pkt Piotr Żyła – 332 pkt Manuel Fettner – 209 pkt Karl Geiger – 168 pkt Robert Johansson – 146 pkt Pius Paschke – 136 pkt Michael Hayboeck – 133 pkt

Po pierwszym konkursie w Engelbergu w czołowej dwudziestce klasyfikacji Pucharu Świata plasuje się Kamil Stoch, który z 122 punktami na koncie zajmuje 13. miejsce. 23. jest Paweł Wąsek (84 pkt), z kolei pozostali Biało-Czerwoni zajmują dalsze lokaty. Tomasz Pilch wywalczył do tej pory zaledwie osiem punktów, co daje mu 41. pozycję, Stefan Hula z czterema punktami jest 43., a Aleksander Zniszczoł 48. (dwa punkty).

Klasyfikacja Pucharu Narodów. Czołowa dziesiątka

Austria – 1272 punkty Polska – 1152 pkt Norwegia – 1111 pkt Słowenia – 981 pkt Niemcy – 827 pkt Japonia – 358 pkt Włochy – 147 pkt Finlandia – 60 pkt Bułgaria – 29 pkt Turcja – 9 pkt

