Wiemy, ile zarobiła Iga Świątek w 2021 roku. WTA opublikowało specjalny raport, oto ranking

Oprócz samych wyników sportowych Iga Świątek może być zadowolona po tym sezonie również z innego powodu. Dzięki wysokiej formie, którą prezentowała przez większą część 2021 roku, udało jej się zarobić spore pieniądze. Federacja WTA opublikowała specjalny dokument dotyczący wynagrodzeń zgromadzonych przez poszczególne zawodniczki.

Ile pieniędzy zarobiła Iga Świątek w 2021 roku?

Dobrą pozycję w tej klasyfikacji nasza reprezentantka zawdzięcza wysokim notowaniom w sportowym rankingu WTA. Obecnie Świątek zajmuje 10. miejsce i już niebawem zagra w turnieju WTA Finals w Guadalajarze, do którego zakwalifikowała się dzięki rezygnacji Ashleigh Barty. W rozgrywkach tych weźmie udział osiem topowych tenisistek z całego świata.

W 2021 roku warszawianka wygrała turnieje w Rzymie i Adelajdzie i to dzięki nim zainkasowała spore kwoty. Do tego dużo zarobiła także dzięki dojściu do ćwierćfinału w tegorocznej edycji Roland Garros. Mimo że w US Open nie poszło jej równie dobrze, dzięki turniejowi rozgrywanemu w Nowym Jorku, Świątek również zainkasowała pokaźną kwotę. Ostatecznie więc Iga Świątek zarobiła nieco ponad 1,7 miliona dolarów, co w przeliczeniu na naszą walutę daje więcej niż 6,7 miliona złotych.

Gippsald Trophy (1/16 finału) – 5,5 tys. dolarów

Australian Open (1/16 finału) – 219,4 tys.

Adelaide International (zwycięstwo – 68,6 tys.

Dubai Duty Free Tennis Championships (1/16 finału) – 21 tys.

Miami Open (1/32 finału) – 26 tys.

Mutua Madrid Open (1/16 finału) – 42,2 tys.

Internazionali BNL d’Italia (zwycięstwo) – 221,5 tys.

Roland Garros (ćwierćfinał) – 300,9 tys.

Viking International (1/16 finału) – 7,4, tys.

Wimbledon (1/16 finału) – 245,6 tys.

IO Tokio (1/32 finału) – 0

Western & Southern Open (1/32 finału) – 15,3 tys.

US Open (1/16 finału) – 265 tys.

J&T Banka Ostrava Open (półfinał) – 32,4 tys.

Indian Wells (1/16 finału) – 92 tys.

Z kolei w rywalizacji deblowej w kilku turniejach (Miami Open, Mutua Madrid Open, Roland Garros, Western & Southern Open i Indian Wells) Świątek zarobiła około 136 tys. dolarów.

TOP 5 najlepiej zarabiających tenisistek na świecie

Poniżej przedstawiamy pięć najlepiej zarabiających tenisistek świata:

Ashleigh Barty (Australia) - 3 945 182 dolarów Barbora Krejcikova (Czechy) - 3 356 883 Emma Raducanu (Wielka Brytania) - 2 803 036 Aryna Sabalenka (Białoruś) - 2 689 281 Karolina Pliskova (Czechy) - 2 538 865

Czytaj też:

Sensacyjna zmiana w Górniku Zabrze. Z klubem pożegnał się człowiek od transferów