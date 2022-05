Iga Świątek ma dziś urodziny. Tenisistka pochwaliła się nietypowym prezentem

Iga Świątek przyszła na świat 31 maja 2001 roku co oznacza, że na dzień przed ćwierćfinałem Rolanda Garrosa świętuje 21. urodziny. O tym ważnym dla tenisistki dniu pamięta marka Asics, która na co dzień dostarcza zawodniczce obuwie i ubrania. Firma przysłała Świątek tort w kształcie pudełka i buta łudząco podobnego do tego, jaki ta nosi w trakcie meczów. „Urocze. Dziękuję” – skomentowała Polka.

Roland Garros 2022. Iga Świątek w ćwierćfinale

Iga Świątek zmagania w tegorocznym French Open rozpoczęła od pierwszej rundy, w której zmierzyła się z Łesią Curenko, ogrywając Ukrainkę w dwóch setach. Następnie Polka wyeliminowała Alison Riske, a w trzeciej rundzie poradziła sobie z Danką Kovinić. Reprezentantka Czarnogóry wprawdzie nie zdołała wygrać żadnej partii, ale i tak wysoko postawiła poprzeczkę 21-latce, zdobywając w jednym secie pięć gemów.

Póki co liderka światowego rankingu najtrudniejsze zadanie miała w czwartej rundzie. Zheng Qinwen wygrała pierwszego seta, chociaż to Polka miała kilka piłek meczowych. Chinka w drugiej partii zaczęła uskarżać się na ból uda i była zmuszona skorzystać z pomocy medycznej, a problemy ze zdrowiem wyraźnie miały wpływ na jej grę. Świątek wygrała bez straty gema, a triumf w całym spotkaniu przypieczętowała w ostatniej partii.

Po meczu Świątek wyznała, co pomogło jej zmienić obraz spotkania. – Zdałam sobie sprawę, że w pierwszym secie, kiedy skupiałam się na sprawach technicznych, to nie działało. Dlatego stawałam się coraz bardziej spięta i nie potrafiłam znaleźć najlepszej pozycji do uderzenia. Wtedy sobie podśpiewywałam piosenki Duy Lipy. To takie moje „guilty pleasure”. Nie pierwszy raz tak było, często coś sobie nucę – przyznała cytowana przez serwis tennis-infinity.com.

Czytaj też:

Ekspert ocenił postawę Huberta Hurkacza. Padły bardzo mocne słowa