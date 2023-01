Wiemy, z kim Świątek i Hurkacz zagrają w półfinale. Mają trudne zadanie

Iga Świątek radzi sobie znakomicie w United Cup, gdzie razem z reprezentacją Polski dotarła już do półfinału zawodów. Razem z m.in. Hubertem Hurkaczem kapitalnie rozpoczęli nowo powstały format turnieju, który polega na rywalizacji kobiet i mężczyzn w jednych rozgrywkach. PZT wysłał do Australii jedną z najmocniejszych reprezentacji, co udowodnili już kilka dni po przylocie na turniej.

United Cup. Polska podbija nowy format

Faza grupowa United Cup była dla Polaków wyjątkowo prosta. Nasi reprezentanci pokonali Kazachstan 4:1, a punkty dla Polski w swoich meczach zdobywali: Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Magda Linette. Porażkę odniósł jedynie Daniel Michalski. Co więcej, Polacy zwyciężyli także w mikście, stworzonym przez duet Iga Świątek-Hubert Hurkacz.

Znacznie trudniej było w pojedynku ze Szwajcarią, choć biało-czerwoni także wyszli z niej zwycięsko, tym razem 3:2. Dzięki temu nasi reprezentanci awansowali z grupy i zmierzyli się z Włochami. To spotkanie także zwyciężyli 3:2, a decydujący punkt dla Polski zdobył w mikście wcześniej wspomniany duet.

Z kim Polska zmierzy się w półfinale United Cup?

Wygrana z Włochami oznaczała awans Polski do półfinału. Iga Świątek i spółka zmierzą się w nim z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, gdzie grają tacy tenisiści jak: Madison Keys, Jessica Pegula, Frances Tiafoe i Taylor Fritz.

We wcześniejszej rundzie Amerykanie zwyciężyli z reprezentacją Wielkiej Brytanii. Walka z USA odbędzie się w dniach 6 i 7 stycznia w Ken Rosewall Arena w Sydney. Zwycięzca awansuje do finału, który zostanie rozegrany 8 stycznia.

