Hubert Hurkacz poznał rywala 1/8 finału ATP Monte Carlo. Zaczynają się schody

W ostatnim czasie Hubert Hurkacz nie jest w najwyższej formie. Od zwycięstwa w Marsylii jego forma drastycznie spadła, co można było zauważyć podczas ATP w Dubaju, Indian Wells, czy Estoril. Było blisko, a turniej ATP w Monte Carlo również by się zakończył bardzo szybko dla tenisisty pochodzącego z Wrocławia.

ATP Monte Carlo: Trudne początki Huberta Hurkacza

W pierwszej rundzie rozstawiony z numerem dziesiątym zawodnik zmierzył się z niżej notowanym Laslo Djere. Ten prawie 3,5-godzinny mecz rozpoczął się od porażki Polaka po tie-breaku 6:7. W kolejnym wrocławianin rzutem na taśmę odwrócił losy seta dziesiątego seta przełamując rywala i doprowadzając do remisu. Tę partię również musiał rozstrzygnąć tie-break, tym razem był on na korzyść Polaka. W trzecim decydującym secie Polak mógł szybciej pokonać rywala, miał nawet jedną piłkę meczową przy wyniku 5:3 i trzy meczbole, kiedy na tablicy widniało 5:4. Niestety żadnego z nich nie wykorzystał, ale w tie-breaku pewnie wygrał i zatriumfował 2:1 (6:7, 7:6, 7:6).

Drugi mecz przeciwko Jackowi Draperowi również nie należał do najłatwiejszych, ale tu przynajmniej w pierwszym secie Hubert Hurkacz rozprawił się z niżej notowanym rywalem 6:3. Drugą partię przegrał w tie-breaku po prawie godzinnej walce, by ostatecznie zatriumfować 7:5 w decydującym rozdaniu. To spotkanie Polak wygrał więc 2:1 (6:3, 6:7, 7:5).

1/8 finału ATP Monte Carlo: Hubert Hurkacz poznał rywala

Swój mecz z Brytyjczykiem Hubert Hurkacz rozegrał 11 kwietnia, więc już mógł spokojnie sobie czekać na wynik rywalizacji pomiędzy Diego Schwartzmanem, a Jannikiem Sinnerem, który według planu rozegrany został dzień później.

Tak jak można było się spodziewać, to Włoch awansował do kolejnej rundy. Pierwszy set padł jego łupem aż 6:0, a w kolejnym, przy wyniku 3:1 Argentyńczyk kreczował, co pozwoliło ósmej rakiecie świata zameldować się w 1/8 finału.

Historia występów obu tenisistów

Hubert Hurkacz i Jannik Sinner w przeszłości trzykrotnie mierzyli się ze sobą. Dwukrotnie lepszy był Polak, który ostatni raz triumfował 2:0 w 2022 roku podczas turnieju ATP w Dubaju. Jednak od tamtej pory Włoch zaczął grać zdecydowanie lepiej, a „Hubi” wręcz przeciwnie.

Ponadto obaj tenisiści bardzo dobrze się znają, bo ciętość, że występują razem w turniejach deblowych, to prywatnie nie ukrywają, że się przyjaźnią. To spotkanie między tymi dwoma tenisistami odbędzie się w czwartek 13 kwietnia. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenie Polsatu Sport.

