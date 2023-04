Hubert Hurkacz – Jannik Sinner. O której mecz i gdzie oglądać? Transmisja TV i online

Po kilku nieudanych meczach Hubert Hurkacz w końcu powrócił na zwycięskie tory. Najlepszy polski tenisista bardzo dobrze rozpoczął turniej w Monte Carlo i już dziś będzie miał okazję potwierdzić swoją dobrą dyspozycję. Zadanie nie będzie proste, bowiem przed nim stanie utalentowany Włoch Jannik Sinner (8. ATP), który znacznie prościej pozbawił złudzeń swoich poprzednich rywali. Zapowiada się naprawdę ciekawe starcie.

Hubert Hurkacz wraca do odpowiedniej formy

Od chwili zwycięstwa w turnieju w Marsylii Hubert Hurkacz miewał wzloty i upadki, a turnieje kończył szybciej, niż sam by tego chciał, a przede wszystkim jego fani. W Dubaju dotarł do ćwierćfinału, gdzie wyeliminował go Novak Djokovic 3:6, 5:7, następnie w Indian Wells zdołał dotrzeć tylko do drugiego etapu, a tam poległ w starciu z Tommym Paulem 6:4, 2:6, 4:6. Także zawody w Miami nie były udane dla Polaka, ponieważ zakończył je również na drugim etapie, przegrywając z Francuzem Adrianem Mannarino 6:7 (5:7), 6:7 (0:7).

Z kolei zawody ATP w Estoril ukończył najszybciej, ponieważ już w pierwszym meczu, gdzie poległ w sppotkaniu z Bernabe Zapatą Mirallesem 7:6 (9:7), 4:6, 2:6. Dopiero w Monte Carlo forma „Hubiego” wydaje się być znacznie lepsza. Choć w pierwszym spotkaniu z Serbem Laslo Djerem zafundował kibicom thriller, wygrywając dopiero po trzech tie-breakach, tak w meczu z Jackiem Draperem był już bardziej pewien siebie, choć i tak przegrał jednego seta po tie-breaku. Dziś zapowiada się niezwykle ciekawe spotkanie i prawdopodobnie najtrudniejsze zadanie dla Polaka.

Hubert Hurkacz – Jannik Sinner. Gdzie oglądać i o której godzinie?

Transmisja meczu Hubert Hurkacz – Jannik Sinner obędzie się w TV na kanale Polsat Sport oraz online na Polsat Box Go. Początek spotkania o godzinie 11:00.

Czytaj też:

Arcytrudny QUIZ sportowy. Sprawdź, czy zasługujesz na miano ekspertaCzytaj też:

Hubert Hurkacz poznał rywala 1/8 finału ATP Monte Carlo. Zaczynają się schody