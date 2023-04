Iga Świątek przekazała znakomitą wiadomość. Jej fani będą zachwyceni

Iga Świątek od ponad roku utrzymuje się na szczycie rankingu WTA i choć jej przewaga nad rywalkami nieco stopniała, i tak na razie nie musi martwić się o fotel liderki. Choć nie udało jej się zatriumfować ani w Australian Open, ani w Indian Wells i generalnie nie notuje tak świetnych wyników jak w 2022 roku, to i tak sprawia wiele radości kibicom. Okazuje się, że ci niedługo dostaną okazję, aby zobaczyć swoją idolkę na własne oczy.

Iga Świątek zagra w WTA Warszawa

Ta sztuka nie zawsze jest łatwa, ponieważ przeciętnego kibica nie stać na podróże do takich krajów jak Zjednoczone Emiraty Arabski czy Katar, Australia lub Stany Zjednoczone. Wizyta na meczu Igi Świątek staje się dużo bardziej możliwa, kiedy akurat rywalizuje w Europie – jak na przykład w Stuttgarcie. Siłą rzeczy raszynianka skupia się na tych najbardziej prestiżowych turniejach i dlatego podróżuje do najbardziej odległych od polski zakątków świata, a do tej części Starego Kontynentu trafia rzadko.

Po wygranym turnieju w Niemczech (w finale pokonała Arynę Sabalenkę) Świątek przyznała, iż bardzo docenia wszystkich tych fanów, którzy pojawiają się na jej spotkaniach w różnych krajach. – Stuttgart jest blisko Polski, więc czuje się tu podobnie jak na turnieju w Ostrawie, gdzie też przyjeżdża wielu fanów z Polski. Cieszę się, że ludzie jeżdżą za mną po świecie i dzisiaj wydawało mi się, że to polscy kibice są najgłośniejsi na korcie – powiedziała, cytowana przez portal sportowefakty.wp.pl.

Najważniejszą informację zdradziła jednak na sam koniec wypowiedzi. – W tym roku zagram w Warszawie i mam nadzieję, że będzie wiele okazji do interakcji z fanami – zdradziła. Każdy, kto zechce obejrzeć mecz 22-latki na żywo, dostanie mnóstwo czasu, aby przygotować się do wizyty na korcie. Turniej w stolicy naszego kraju odbędzie się bowiem w dniach od 24 do 30 lipca.

Czytaj też:

Iga Świątek zarobiła bajońską sumę w Stuttgarcie. Co za kasa!Czytaj też:

Pierwsze słowa Igi Świątek po zwycięstwie w Stuttgarcie. Zdradziła klucz do sukcesu