Iga Świątek ma słaby punkt. Utytułowany tenisista analizuje jej zachowanie

Iga Świątek udanie zakończyła turniej Roland Garros. W zmaganiach na kortach w stolicy Francji była najlepsza. Tylko Muchova zmusiła ją do rozegrania trzech setów, co nie udało się wielu innym, solidnym rywalkom. Polka obroniła punkty rankingowe zdobyte przed rokiem, co pozwala jej ze spokojem patrzyć na najbliższe tygodnie.

Znany ekspert wskazuje słaby punkt Igi Świątek

Świątek rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Cristiną Bucsą. W kolejnych etapach paryskiego turnieju odprawiła Claire Liu, Xinyu Wang, Łesię Curenko, Coco Gauff, Beatriz Haddad Maię a w finale wspomnianą Muchovą 6:2, 5:7, 6:4. Po zmaganiach rozpoczęła się fala gratulacji. Wyrazy szacunku składali między innymi czołowi tenisiści Rafael Nadal i Novak Djoković, a także Robert Lewandowski, Adam Małysz czy Agnieszka Radwańska. Co zrozumiałe, gra i postawa Polki jest często oceniania przez ekspertów. Jeden z nich, siedmiokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych Mats Wilander na antenie Eurosportu zwrócił uwagę na słaby punkt Świątek. Choć docenił ją za pewność siebie, to wspomniał, że zawodniczka często bywa na korcie zbyt emocjonalna.

– Iga Świątek w ostatnich dniach jest bardzo emocjonalna, na pewno czuje presję bycia numerem jeden na świecie, co jest dobre. Radzi sobie z tym, ale myślę, że czasami jest zbyt emocjonalnie zaangażowana. Mam nadzieję, że uda jej się trochę zrelaksować i wyrosnąć na najlepszą zawodniczkę na świecie, ale wygrywa, będąc liderką rankingu, więc to niesamowite. Jej pewność siebie musi być wielka – powiedział Wilander.

Iga Świątek szykuje się na Wimbledon

Reprezentantka Polski nie będzie miała zbyt dużo czasu wolnego. Wystartuje w rozpoczynającym się 26 czerwca turnieju w Bad Homburg. Tydzień później rozpocznie się wielkoszlemowy Wimbledon.

