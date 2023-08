W I rundzie US Open Iga Świątek nie miała żadnych problemów ze zwycięstwem. Jej rywalka Rebecca Peterson zdołała ugrać zaledwie jednego gema (6:0, 6:1). Szwedka nie będzie dobrze wspominać poniedziałkowego starcia z rozpędzoną liderką rankingu WTA.

Iga Świątek walczy o obronę tytułu w US Open

Polka w Nowym Jorku ma o co grać. Poza oczywistymi kwestiami, jak argumenty sportowe czy finansowe, Świątek musi bronić się w rankingu WTA przed Aryną Sabalenką. Białorusinka może bowiem po zmaganiach w US Open wskoczyć na pierwsze miejsce światowych list. Świątek jest liderką nieprzerwanie od 4 kwietnia 2022 roku.

W II rundzie Polka zagra z Darią Saville. Australijka obecnie zajmuje 322 miejsce w rankingu WTA. Co ciekawe, tenisistki zmierzyły się dotychczas tylko raz. W ubiegłym roku podczas turnieju w Adelajdzie Polka ograła Saville w dwóch setach 6:3, 6:3. Trudno spodziewać się, aby inny scenariusz miał mieć miejsce w środowe, późne popołudnie.

Iga Świątek – Daria Saville. Kiedy i gdzie oglądać mecz Polki?

Nie ulega wątpliwości, że środa będzie intensywnym dniem dla polskich kibiców śledzących zmagania w US Open. Mecz Igi Świątek z Darią Saville ma być drugim na Louis Armstrong Stadium. Należy się zatem spodziewać, że jego początek będzie miał miejsce w granicach godziny 19:00 polskiego czasu.

Pojedynek będzie pokazywany na antenie Eurosportu 1 oraz Eurosportu Extra w Playerze. Transmisje online z meczów US Open są także dostępne m.in. za pośrednictwem platformy Polsat Box Go oraz serwisów streamingowych mających w swojej ofercie kanały Eurosportu, mającego prawa do pokazywania turnieju w Nowym Jorku.

W środę swoje mecze rozegrają również pozostałe dwie singlistki z Polski. Magdalena Fręch od ok. 20:00 zagra z Karoliną Muchovą (po meczu Świątek), natomiast w okolicach północy swój mecz rozpocznie Magda Linette. Poznanianka zmierzy się z Amerykanką Jennifer Brady.

Czytaj też:

Aryna Sabalenka zasugerowała kibicom… opuszczenie trybun. I to podczas US OpenCzytaj też:

Horror w meczu Huberta Hurkacza zakończony happy endem. Polak przeszedł drogę z piekła do nieba