Złe wieści dla polskich kibiców Igi Świątek. Polka zagra o nietypowej porze

Przypomnijmy, że Świątek ma za sobą trzy zwycięstwa. Polka pokonała kolejno Szwedkę Rebeccę Peterson (6:0, 6:1), Australijkę Darię Saville (6:3, 6:4) oraz Słowenkę Kaję Juvan (6:0, 6:1). Jak widać, liderka rankingu WTA nie straciła w turnieju choćby seta.

Trudne wyzwanie przed Polką na US Open

Jelena Ostapenko to już jednak rywalka z zupełnie innej półki. Łotyszka najwyżej w swojej karierze była w rankingu WTA na piątej pozycji, w 2018 roku. Grała w finale Rolanda Garrosa (2017), półfinale Wimbledonu (2018), czy ćwierćfinale tegorocznego Australian Open. Na kortach US Open Ostapenko radziła sobie najgorszej, najdalej była w karierze w IV rundzie, czyli dokładnie na tym etapie, na którym zmierzy się ze Świątek.

Polka nadal jest na najlepszej drodze do gry o duże rzeczy w Nowym Jorku. W przypadku zwycięstwa nad Ostapenko w ćwierćfinale będzie Świątek czekać bardzo trudne wyzwanie. Liderka rankingu WTA zagra ze zwyciężczynią pojedynku Coco Gauff z Caroliną Wozniacki. Zwłaszcza szansa starcia z Dunką mającą polskie korzenie, w kapitalnym stylu powracającą na kort po przerwie macierzyńskiej, byłoby wyjątkowe.

Choć i z Gauff Świątek ma niedawne rachunki do wyrównania. Amerykanka z pewnością będzie faworytką meczu IV rundy z Dunką, będąc rozstawiona w turnieju z numerem 6.

Iga Świątek – Jelena Ostapenko, kiedy i gdzie oglądać mecz?

Mecz Świątek – Ostapenko odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Spoglądając na polskie zegarki, będzie to najwcześniej ok. trzeciej nad ranem 4 września. To będzie ostatni pojedynek w kolejności na korcie Arthura Ashe’a, zaraz po męskim starciu z udziałem Novaka Djokovicia i Borny Gojo (start o 1:00).

Pojedynek będzie pokazywany na antenie Eurosportu 1 oraz Eurosportu Extra w Playerze.

Transmisje online z meczów US Open są także dostępne m.in. za pośrednictwem platformy Polsat Box Go oraz serwisów streamingowych mających w swojej ofercie kanały Eurosportu, mającego prawa do pokazywania turnieju w Nowym Jorku.

