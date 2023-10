Prezes Polskiego Związku Tenisowego zdradził szczegóły rozmowy z Igą Świątek. Chodzi o występy w reprezentacji Polski

Iga Świątek ma bardzo zapełniony kalendarz, co można było odczuć już po zakończonym US Open, podczas którego straciła pozycję liderki światowego rankingu WTA. Zmagania drużynowe Billie Jean King Cup są bardzo istotne, bo obecność w tych spotkaniach daje przepustkę na występ w igrzyskach olimpijskich. Choć raszynianka była namawiana do zmiany zdania, to nie udało się tego uczynić. Teraz wiadomo, jak wyglądały kulisy jej rozmów z PZT.

Prezes Polskiego Związku Tenisowego zdradził kulisy rozmowy z Igą Świątek

Polki, które wystąpią w składzie: Magda Linette, Magdalena Fręch, Weronika Falkowska i Katarzyna Kawa, otrzymały dziką kartę do finałów w Sewilli. Wcześniej poległy w starciu z Kazaszkami, jednak otrzymały zaproszenie, a organizatorzy liczyli na obecność Igi Świątek. Wiceliderka światowego rankingu WTA nie pojawi się w Hiszpanii, w związku z czym będzie musiała wystąpić w Billie Jean King Cup w marcu 2024 roku, gdyż bez tego nie wypełni olimpijskiego minimum.

Teraz Polkę czeka długa przerwa. Niedawno zwyciężyła turniej WTA w Pekinie, a do gry powróci dopiero w turnieju WTA Finals, który odbędzie się w meksykańskim Cancun. BJKC w Sewilli startuje zaledwie kilkadziesiąt godzin po zakończeniu najważniejszych zawodów WTA w sezonie, dlatego raszynianka zdecydowała się nie brać w nim udziału ze względu na napięty kalendarz. Prezes Polskiego Związku Tenisowego robił wszystko, by nakłonić ją do zmiany zdania, jednak nie udała mu się ta sztuka.

– Cały czas byliśmy w kontakcie z Igą Świątek i jej otoczeniem. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby przekonać ją, że granie w reprezentacji — poza oczywistym pokazaniem przynależności narodowej — jest też czymś w rodzaju przykładu dla innych pokoleń. Nieważne, czy mowa o pierwszej tenisistce świata, czy pięćdziesiątej — gra w reprezentacji jest czymś istotnym. Niestety przez obecnie panująca sytuację nie można tego oceniać jednoznacznie – powiedział w rozmowie z Interią.

