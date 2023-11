Polska tenisistka ją podziwia. Jedna rzecz niezmiennie jej imponuje

Na początku listopada końca dobiegł niezwykle prestiżowy turniej WTA Finals. Alicja Rosolska nie jest na tyle utytułowaną tenisistką, by w nim rywalizować, ale za to śledziła go bardzo uważnie. Dlatego też, gdy została zapytana o finał, czyli starcie, po którym triumfowała Iga Świątek, mogła się obszernie wypowiedzieć. Co ciekawe dowiedzieliśmy się, że reprezentantka Polski docenia nie tylko swoją rodaczkę, lecz również jej wielką rywalkę.

Alicja Rosolska podziwia Jessicę Pegulę

Przypomnijmy – raszynianka pokonała w Cancun Marketę Vondrousovą, Coco Gauff, Ons Jabeur, w półfinale Arynę Sabalenkę oraz Jessicę Pegulę w decydującym o tytule spotkaniu. Amerykanka zazwyczaj bywała trudną przeciwniczką dla 22-latki, ale tym razem nie potrafiła nawet nawiązać walki z (już teraz) pierwszą rakietą rankingu WTA. Mimo tego jednak Alicja Rosolska bardzo docenia zawodniczkę pochodzącą z Buffalo.

Według niej powodem fatalnej dyspozycji w finale mógł być fakt, iż w Meksyku brała udział również w rywalizacji deblowej i zmęczenie mocno się na niej odbiło. – Ale i tak ją podziwiam. Jako jedna z nielicznych ze ścisłej czołówki singlowej cały czas gra debla i nie dopuszcza. Wychodzi na kort za każdym razem, gdy jest do tego okazja i nie odpuszcza – stwierdziła Polka w rozmowie z serwisem sport.pl.

– Wydaje mi się, że wyszedł tu długi sezon – stwierdziła 38-latka, analizując powody druzgocącej porażki Jessiki Peguli z Igą Świątek. Alicja Rosolska widziała kilka deblowych starć Amerykanki w Cancun i tam zazwyczaj prezentowała się przyzwoicie, choć od czasu do czasu również psuła zagrania, jakich nie zwykła psuć. Zdaniem Polki zawodniczka USA wzięła za dużo na swoje barki i zabrakło jej czasu na odpoczynek czy regenerację.

