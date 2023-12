Hurkacz z porażką, Świątek z wygraną. Mieszane wyniki Polaków w Abu Zabi

Sobotnie starcia w World Tenis League rozpoczął pojedynek między Eagles a Falcons wygrany przez tych pierwszych 22:18. Tuż po nich na kort w Abu Zabi wyszli Hawks i Kites. Polscy kibice zwracają uwagę na zespół „Jastrzębi”, gdyż to tam grają Iga Świątek i Hubert Hurkacz.

Mieszane wyniki Igi Świątek i Huberta Hurkacza

Pierwszy na kort wyszedł Hubert Hurkacz, który wraz z Casperem Ruudem stanął naprzeciwko Lloyda Harrisa i Grigora Dimitrowa. Początek meczu przebiegał w wyrównanej atmosferze. Żadna z ekip nie chciała dać się przełamać do czasu, gdy w szóstym gemie polsko-norweska para popełniła błędy, dające gema dla rywali. Choć po paru minutach odrobili z 2:4 na 4:4, to końcówka należała do Afrykanera i Bułgara. Znów wykorzystali potknięcia Hawks, wygrywając decydujące dwa gemy.

Po nich na kort wyszły kobiety, choć planowo miały wystąpić miksty z Hurkaczem w składzie. Organizatorzy zrezygnowali z organizowania meczu z powodu opóźnień w harmonogramie. Hawks reprezentowały Iga Świątek i Caroline Garcia. Z kolei w zespole Kites można było oglądać Arynę Sabalenkę i Paulę Badosę. Panie szybko nawzajem się przełamały. Najpierw w trzecim gemie Badosa nastrzeliła Polkę, lecz w następnym gemie Świątek odrobiła stratę na Sabalence.

Każda z zawodniczek nie dawała za wygraną przez co kibice zgromadzeni w hali w Abu Zabi oglądali zacięte widowisko. Badosa często kuła Świątek, ale ta potrafiła się zrewanżować. Końcowe gemy należały jednak do Polki i Francuzki. Najpierw świetnie w gemie spisała się Garcia, a później w następnym dobrym bekhendem popisała się Świątek. Hawks prowadzili już 5:3, a po chwili dodali finałowego, szóstego.

Iga Świątek powalczy z Aryną Sabalenką

Finałem starcia pomiędzy Hawks a Kites podczas sobotniej rundy World Tennis League będzie pojedynek Igi Świątek z Aryną Sabalenką.

