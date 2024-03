Iga Świątek w półfinale Indian Wells. Rywalka musiała się poddać

Iga Świątek przed spotkaniem z Caroline Wozniacki pewnie wygrywała swoje mecze. W trzech spotkaniach straciła ledwie dziesięć gemów. Było jednak pewne, że ćwierćfinał z byłą liderką rankingu i niezwykle doświadczoną zawodniczką, będzie niełatwą przeprawą. To też pokazał początek pojedynku.

Wozniacki musiała się poddać

Już w pierwszym gemie Iga Świątek miała okazję, by przełamać przeciwniczkę, ale to się nie wydarzyło. Dunka polskiego pochodzenia zdołała się wybronić i było widać, że ma pomysł na to, jak zaskakiwać aktualną liderkę rankingu swoim serwisem. Potem raszynianka przy własnym podaniu przegrywała już 0:30, lecz też zdołała zdobyć gema. Później widzieliśmy świetną i przede wszystkim cierpliwą grę Wozniackiej. Wygrała bowiem trzy gemy z rzędu, przełamując po drodze triumfatorkę Indian Wells z 2022 roku. Świątek natomiast popełniała dość sporo jak na siebie niewymuszonych błędów.

Wozniacka nie zamierzała odpuszczać, ale nasza tenisistka stopniowo wracała do „swojej gry”. Świątek od stanu 1:4 wygrała trzy gemy z rzędu, przełamując przeciwniczkę przy wykorzystaniu drugiego break pointa. Był to pewien zastrzyk pewności siebie.

Kolejne dwa gemy również padły łupem Świątek. Jej przeciwniczka świetnie broniła się przy okazji break pointów. Na szczęście Świątek najpierw dokonała przełamania, a potem obroniła własny serwis, kończąc pierwszego seta asem, po czym Wozniacki wezwała pomoc lekarską do kontuzjowanej prawej kostki, która dokuczała jej już we wcześniejszych meczach.

Wozniacki wyszła jeszcze do drugiego seta, ale po kolejnym przegranym gemie skreczowała. Wydawało się początkowo, że będzie w stanie dograć mecz do końca, ale ból okazał się silniejszy. Trzeba ją jednak pochwalić za podjętą rękawice, a godny zapamiętania jest fakt, że łącznie obroniła aż siedem break pointów.

twitter

Świątek w półfinale Indian Wells

Aktualna liderka światowego rankingu awansowała zatem do półfinału Indian Wells przedwcześnie, gdzie zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk. Zwycięstwo z Wozniacką sprawia, że Świątek obroni punkty w Indian Wells, ponieważ rok temu dotarła tam do tej samej fazy turnieju.

Czytaj też:

Iga Świątek przyznała, gdzie gra jej się najtrudniej. Polka wskazała legendarne miejsceCzytaj też:

Porażka Sabalenki otwiera drzwi przed Świątek. Tak może wyglądać nowy ranking WTA