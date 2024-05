To najlepsza okazja, by zobaczyć na żywo Igę Świątek. Zagra tuż za polską granicą

Iga Świątek ma za sobą udane ostatnie tygodnie przez zbliżającym się Roland Garros 2024. Polka chce powalczyć o czwarty triumf na kortach w stolicy Francji – tych samych, na których zagra także w turnieju olimpijskim. Pomiędzy paryskimi turniejami na tenisistów czeka także Wimbledon. Prestiżowa brytyjska impreza jest rozgrywana na trawie, co oznacza konieczność przystosowania się do nowych warunków.

Iga Świątek zagra tuż za polską granicą

Z reguły po turniejach na nawierzchni ziemnej najlepsi tenisiści przechodzą na trawę, zostawiając „mączkę” na kolejny rok. Sezon olimpijski i turniej w Paryżu nieco zachwiał ten rytm. Zawodnicy nie dostaną zbyt wiele czasu na grę na trawie, a co za tym idzie na przygotowania do Wimbledonu. Najlepszą okazją dla tenisistek będzie tegoroczny turniej WTA 500.

Jak poinformowali organizatorzy na liście startowej znalazły się same największe gwiazdy. W dniach 15-23 czerwca tuż za polską granicą kibice będą mogli podziwiać Igę Świątek, a także Arynę Sabalenkę, Coco Gauff, Jelenę Rybakinę, Jessikę Pegulę czy Marketę Vondrousovą. Biorąc pod uwagę fakt, że nie ma już turnieju w Warszawie ani żadnych zmagań z cyklu Billie Jean King Cup, turniej w stolicy Niemiec to najlepsza okazja dla fanów z Polski, by zobaczyć w akcji pierwszą rakietę świata.

Iga Świątek po raz pierwszy wystąpi w turnieju WTA 500 Berlin

Iga Świątek jeszcze nigdy nie wystąpiła w berlińskim turnieju. Dwa lata temu zgłosiła się do zmagań, by ostatecznie się wycofać. Z kolei w ubiegłym sezonie zdecydowała się na występ w Bad Homburg z cyklu WTA 250. Wówczas wycofała się przed półfinałem z powodów zdrowotnych.

Przed rokiem German Open w Berlinie wygrała Petra Kvitova, pokonując Donnę Vekić. Tydzień po nadchodzącej edycji turnieju rozpocznie się wielkoszlemowy Wimbledon.

