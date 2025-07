Radwańska szczerze o sytuacji Świątek. „Ona na pewno ma większe ambicje”

Co do odpowiedzi na tak postawione pytanie, szczegóły poznamy zapewne w ciągu najbliższego tygodnia, może dwóch, w zależności od tego, jak daleko dotrze polska tenisistka. Iga Świątek do Londynu przyjechała jako numer 4 rankingu WTA. Czyli Polka dźwignęła się, głównie za sprawą finału osiągniętego podczas turnieju WTA 500 w niemieckim Bad Homburgu. Co ciekawe, zwyciężczyni zmagań sprzed kilku dni, Jessica Pegula, sensacyjnie odpadła już w I rundzie Wimbledonu.

Wimbledon: Urszula Radwańska oceniła szanse polskiej mistrzyni

Należy również pamiętać, że Świątek wygrywała na wimbledońskiej trawie jako juniorka, dokładnie w 2018 roku, zostając wielkoszlemową mistrzynią.

Podobny sukces na swoim koncie zapisała Urszula Radwańska. Co więcej, młodsza siostra Agnieszki wygrała w 2007 roku zarówno w singlu, jak i deblu w juniorskim Wimbledonie.

W rozmowie dla WP/SportoweFakty Radwańska oceniła szanse Świątek podczas tegorocznej odsłony legendarnego turnieju w Londynie.

– […] niestety nie stawiałabym Igi w roli faworytek Wimbledonu. Bardzo bym chciała jej dużego sukcesu w Londynie, jednak wszyscy wiemy, że trawiasta nawierzchnia jej po prostu nie sprzyja i niweluje atuty […] Dobrze, że tuż przed Wimbledonem nabrała więcej pewności siebie. Na pewno to duży krok do przodu. Iga nigdy nie ukrywała, że na trawie nie czuje się swobodnie, ale to może wyzwolić w niej sporo pozytywnej energii. W tym roku widać było u niej sporo nerwowości, bo ona na pewno ma większe ambicje niż odpadanie z turniejów na etapie ćwierćfinałów czy wcześniej – przyznała Urszula Radwańska w rozmowie z Tomaszem Skrzypczyńskim.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

