Iga Świątek nie wyłamała się z tradycji Wimbledonu. Zatańczyła z Sinnerem

Iga Światek w finale Wimbledonu pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Polka nie dała swojej rywalce najmniejszej nawet szansy i po raz pierwszy triumfowała w londyńskim turnieju na kortach trawiastych. Nieco bardziej musiał natrudzić się Jannik Sinner, który Carlosa Alcaraza pokonał 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Świątek i Sinner zatańczyli na podsumowanie Wimbledonu

Zwycięzcy po sportowych zmaganiach mieli jeszcze jedno zadanie. Pojawili się na uroczystej gali, która kończyła turniej. Tradycyjnie zatańczyli też przed zgromadzonymi. Iga Świątek miał na sobie długą suknię, którą wiązała na szyi, a Jannik Sinner postawił na czarny garnitur, białą koszulę i czarny krawat.

Do sieci trafiły już zdjęcia mistrzów. Widzimy na nich, że Świątek i Sinner dobrze bawili się podczas ostatniego taca. Nie brakowało zabawnych min i uśmiechów na twarzach triumfatorów Wimbledonu. Wszystko to mimo wcześniejszych zapewnień Włocha, że jest on kiepskim tancerzem.

– To problem. Nie jestem dobry w tańcu. Ale dajcie spokój... dam sobie radę – mówił Sinner w wywiadzie przed galą. Nie mógł jednak wykręcić się od tańca z Polką. To tradycja mająca blisko 150 lat. Przed rokiem Carlos Alcaraz i Barbora Krejcikova mieli nieco trudności ze znalezieniem wspólnego rytmu, ale i tak wykonali swoje zadanie. Kiedy tylko pojawią się nagrania z tańca Igi oraz Jannika, będziemy mogli ocenić ich występ.

twitter

Pełna gablota trofeów Igi Świątek

Iga Świątek w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 23. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata. Polka wygrywała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym zaliczała wygrane w turniejach rangi WTA 1000 w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście jej sukcesów są również zmagania WTA 500: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomniana Doha (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Był to pierwszy dla Polski krążek w olimpijskiej rywalizacji na kortach tenisowych.

Czytaj też:

Gigantyczne pieniądze za zwycięstwo w Wimbledonie. Polka rozbiła bank!Czytaj też:

Iga Świątek zaskoczyła tymi słowami. „Czasami mam dość tego wszystkiego”