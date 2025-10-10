Iga Świątek otwarcie o kluczowej sprawie. Problem dotykający miliony Polek i Polaków

Nie ulega wątpliwości, że problemy dotyczące zdrowia psychicznego, to ogromne wyzwanie we współczesnej rzeczywistości. Codzienność w tak mocno pędzącym świecie, to coś, co jest tylko z pozoru łatwe. A tak naprawdę to, co przykładowo widoczne jest w mediach społecznościowych, w rzeczywistości wcale nie musi mieć przełożenia na rzeczywistość. Dlatego też tak ważne jest, żeby pomyśleć o sobie, czy o innych, którzy tego potrzebują.

Iga Świątek o Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego. Ważny wpis Polki

Jedną z najbardziej znanych postaci świata sportu, która regularnie porusza tematykę związaną ze zdrowiem psychicznym, generalnie sferą mentalną, z pewnością jest Iga Świątek. Niedawno polska tenisistka pokazała, z jaką skalą hejtu spotyka się, choćby za sprawą komentarzy w mediach społecznościowych.

Polka w trakcie turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan, nie zapomniała jednak, żeby podkreślić znaczenie 10 października. Kiedy w szczególny sposób warto mówić o tym, jak istotne jest to, co wewnątrz nas. Właśnie przy okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

„10 października to dobra okazja do tego, żeby przypomnieć, jak ważne jest to, żebyśmy dbali o swoje zdrowie psychiczne każdego dnia. Mam nadzieję, że znajdziecie dziś chwilę, żeby o tym pomyśleć i zrobić coś dla siebie. Tymczasem ja kontynuuję swoją coroczną tradycję dotyczącą wspierania organizacji działających w obszarze zdrowia psychicznego. Szczegóły niebawem” – napisała Świątek w mediach społecznościowych.

Polka regularnie wspiera organizacje wspierające obszar zdrowia psychicznego. To piękna tradycja, nie tylko od wspomnianego, wypadającego święta.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

