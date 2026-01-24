Iga Świątek walczy o marzenia. Wielkie emocje w Australian Open

Iga Świątek powalczy o awans do czwartej rundy wielkoszlemowego Australian Open. Rywalką wiceliderki światowego rankingu WTA będzie pochodząca z Rosji Anna Kalinska.

Australian Open. Iga Świątek powalczy z Anną Kalinską

Tenisistki spotkały się na korcie już trzy razy. Pierwszy pojedynek odbył się w półfinale turnieju w Dubaju w 2024 roku i zakończył się zwycięstwem Rosjanki. Kolejne starcia przyniosły jednak triumfy Świątek – w Cincinnati oraz w trzeciej rundzie US Open w 2025 roku to Polka była górą.

Mecz w Cincinnati odbił się szerokim echem w rosyjskich mediach. Na łamach propagandowego serwisu Sportbox.ru próbowano przekonywać, że Anna Kalinska została niesprawiedliwie potraktowana. W artykule Iga Świątek została określona mianem „oszustki” i „dopingowiczki”.

Patrząc na statystyki, Iga Świątek w całej swojej karierze zmierzyła się z 15 zawodniczkami grającymi w rosyjskich barwach. Polka wygrała aż 33 z 42 spotkań.

Iga Świątek – Anna Kalinska. Kto wygra w 1/16 Australian Open?

W tym roku obie zawodniczki przystąpiły do Australian Open w świetnej formie, ponieważ żadna nie straciła jeszcze seta. Iga Świątek – mimo początkowych problemów – pokonała Yue Yuan (7:6:(5), 6:3) oraz Marie Bouzkovą (6:2, 6:2). Anna Kalinska rozprawiła się z Sonay Kartal i Julią Grabher.

Eksperci są zgodni, że pojedynek Polki z Rosjanką będzie pierwszym poważnym testem w Melbourne. Chociaż Iga Świątek jest zdecydowaną faworytką spotkania, to Anna Kalinska wielokrotnie udowadniała, że potrafi zaskoczyć rywalki, także te z najwyższej półki.

O której mecz Iga Świątek – Anna Kalinska? Gdzie oglądać?

Tym razem terminarz będzie nieco bardziej wyrozumiały dla polskich kibiców. Mecz 1/16 finału Australian Open miedzy Igą Świątek a Anną Kalinską otworzy sesję wieczorną i zostanie rozegrany w sobotę 24 stycznia o godzinie 9:00 czasu polskiego.

Organizatorzy turnieju musieli nieco zmienić plan gier ze względu na upały, które mają się pojawić w stolicy stanu Wiktoria. Meteorolodzy przewidują, że termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza.

Pojedynek Igi Świątek z Anną Kalinską będzie można oglądać na Eurosport 1, a także w streamingu na HBO Max i Playerze.

