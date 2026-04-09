Polska kontra Ukraina o dużą stawkę. Wielki talent nie zastąpi Igi Świątek!

Reprezentacja Polski będzie musiała sobie radzić bez swojej największej gwiazdy, czyli Igi Świątek. Polka kilka dni temu oficjalnie poinformowała, że nie weźmie udziału w rozgrywkach. Sklasyfikowana na 4. miejscu w rankingu WTA obecnie przygotowuje się do startu na kortach ziemnych, pod batutą nowego trenera. Polka trenuje na Majorce, na obiektach słynnej akademii Rafaela Nadala.

Billie Jean King Cup: Polska – Ukraina zapowiada się bardzo ciekawie!

Paradoksalnie, w przypadku rywalizacji reprezentacyjnej, mecz Polska – Ukraina w ramach turnieju kwalifikacyjnego do Billie Jean King Cup, również zostanie rozegrany na mączce. Tyle tylko, że miejscem rozgrywki będzie PreZero Arena Gliwice.

Skoro zabraknie Świątek, w jakim składzie wystąpi polska drużyna? Kapitan zespołu Dawid Celt powołał pięć zawodniczek. Są to: Magda Linette (57. WTA, AZS Poznań), Katarzyna Kawa (132. WTA, BKT Advantage Bielsko-Biała), Maja Chwalińska (133. WTA, BKT Advantage Bielsko-Biała), Linda Klimovicova (154. WTA, BKT Advantage Bielsko-Biała) oraz Martyna Kubka (283. WTA, WKT Mera Warszawa).

Cztery z pierwszych wymienionych zostało zgłoszonych w tzw. pierwszym terminie. Jako ostatnia do reprezentacji doskoczyła Kubka, niezwykle utalentowana tenisistka.

– Świetnie funkcjonuje w zespole i wnosi do reprezentacji dobrą energię. Niedawno złamała barierę 300. miejsca w rankingu, dziś wreszcie ma „dwójkę” z przodu. To naprawdę dobra deblistka, co potwierdziła meczami w kadrze. Niewykluczone, że wkrótce będzie dla reprezentacji jeszcze większą wartością. Mocno na to pracuje – przyznał Celt na łamach serwisu Polskiego Związku Tenisowego, w kontekście Kubki.

Co ciekawe, ostatecznie w singlowych meczach nie wystąpi Linda Klimovicova. Kapitan Celt postawił na Katarzynę Kawę w singlu. Doświadczona tenisistka zazwyczaj dużo lepiej czuła się w deblu, ale widocznie były podstawy ku temu, żeby dokonać akurat takiego wyboru. Kawa wystąpi również w grze deblowej, razem z Mają Chwalińską.

Ukrainę w Gliwicach będą reprezentować Elina Switolina (7. WTA), Marta Kostiuk (27. WTA), Oleksandra Olijnykowa (71. WTA) i specjalizujące się w grze podwójnej siostry Kiczenok: Ludmiła (26. WTA) oraz Nadia (62. WTA).

Piątkowe (tj. 10 kwietnia) mecze rozpoczną się od godziny 16:00. Zaplanowano dwa mecze singlowe, Magda Linette – Marta Kostiuk i Katarzyna Kawa – Elina Switolina. Za to sobotnie (tj. 11.04) już od 12:00. Na początek starcie deblowe (Maja Chwalińska/Katarzyna Kawa – Nadia Kiczenok/Ludmyła Kiczenok), a następnie dwa singlowe (Magda Linette – Elina Switolina i Katarzyna Kawa – Marta Kostiuk).

Ukrainki, jako ósma drużyna rankingu, były najwyżej notowanym zespołem, na jaki w losowaniu mogły trafić rozstawione Polki.

W turnieju finałowym, który we wrześniu odbędzie się w Chinach, weźmie udział siedem najlepszych drużyn narodowych oraz gospodynie.

Mecze będą pokazywane na antenach Polsatu Sport. Dodatkowo w internecie będzie można śledzić rywalizację za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

