Iga Świątek wywołała tym ruchem panikę wśród rywalek. „O Boże!”

Nie ma co ukrywać, ruch ze strony Polki jest szeroko komentowany. Przypomnijmy, że Iga Świątek rozstała się ze swoim dotychczasowym trenerem po sensacyjnej porażce podczas Miami Open (WTA 1000), gdzie okazała się słabsza od Magdy Linette.

Wim Fissette to już zamknięty rozdział w karierze polskiej tenisistki, a otwarty został ten, w którym bardzo ważną rolę odgrywa nazywany „Królem Paryża” – Rafael Nadal.

Madison Keys o decyzji Igi Świątek. Mocne słowa o ruchu Polki!

Nowym trenerem, będącej na czwartym miejscu w rankingu WTA zawodniczki, został Francisco Roig. Człowiek, który większość swojego zawodowego życia spędził w sztabie Nadala.

Sam Rafa musiał być zresztą orędownikiem tego pomysłu. Nie jest tajemnicą, że Świątek uważa Hiszpana za swojego idola. W mediach społecznościowych pojawiły się zresztą nagrania, na których Nadal pokazuje Polce, jak wykonywać pewne zagrania – dokładnie tak samo – jak sam to robił w przeszłości, doprowadzając konkurencję do rozpaczy.

Z poczuciem humoru, choć też sporym podziwem, sytuację „połączenia” sił Nadala i Świątek skomentowały konkurentki Polki na korcie. Miało to miejsce w podcaście „Player’s Box”, gdzie wypowiedziały się m.in. amerykańskie zawodniczki – Jessica Pegula (5. WTA) oraz Madison Keys (17.WTA).

– Moja reakcja wyglądała tak: „O Boże. Ostatnia rzecz, jakiej potrzebowałyśmy, to Iga wspierana na clayu (tj. kortach ziemnych dop. eMPe) przez Rafę. Nie, niech odejdzie od niej…” – z uśmiechem przyznała mistrzyni Australian Open z 2025 roku.

Co ciekawe, Keys w pamiętnym półfinale, po kapitalnej bitwie, wyeliminowała właśnie Świątek. Jak się okazało, Amerykanka sięgnęła wówczas po swój pierwszy i dotychczas jedyny tytuł wielkoszlemowy w karierze.

Pierwsza okazja do obserwacji zmian w grze Polki będzie mieć miejsce podczas turnieju w Niemczech. Dokładnie w Stuttgarcie, podczas Porsche Tennis Grand Prix. Impreza rangi WTA 500 odbywa się na korcie ziemnym. Obrończynią tytułu z 2025 roku jest Łotyszka Jelena Ostapenko, czyli... prawdziwy koszmar Świątek w światowym tourze.

Imprezę zaplanowano w dniach 13-19 kwietnia.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

