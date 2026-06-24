Iga Świątek wraca do gry! To kluczowy egzamin przed Wimbledonem

Przypomnijmy, że czterokrotna mistrzyni imprezy w stolicy Francji przegrała w IV rundzie z Martą Kostiuk, zaliczając rozczarowujący rezultat, jak na historię swoich startów w Wielkim Szlemie w Paryżu. To spotkanie miało miejsce 31 maja, akurat w dniu 25 urodzin polskiej tenisistki. Od tego czasu Świątek nie pojawiła się na korcie w oficjalnym meczu.

Czas na misję Wimbledon. Iga Świątek zaczyna od WTA 500 Bad Homburg

Polka już niedługo będzie bronić tytułu mistrzowskiego na trawiastych kortach Wimbledonu. Zanim jednak kolejne, wielkoszlemowe wyzwanie, Świątek zaprezentuje się na turnieju w Niemczech. Podczas ubiegłorocznego WTA 500 w Bad Homburg najlepsza polska tenisistka dotarła aż do finału. W grze o tytuł Świątek pokonała dopiero Jessica Pegula.

W środę (tj. 24 czerwca) Polka ponownie zmierzy się z tenisistką z USA. Rywalką będzie jednak niżej notowana od wspomnianej Peguli, Emma Navarro. Rywalka, na którą z pewnością trzeba uważać. Mowa o tenisistce, która jest na 24. miejscu w rankingu WTA. Co ciekawe, Świątek będzie rozstawiona w niemieckiej imprezie z numerem 1.

Kiedy i gdzie oglądać mecz Świątek – Navarro? Początek nie przed godziną 15:30. Mecz Polki z Amerykanką będzie bowiem trzeci w kolejności z zaplanowanych na korcie centralnym w Niemczech.

Transmisje ze spotkań WTA Tour w Polsce pokazuje Canal+ Sport, a za pośrednictwem internetu – platforma Canal+ Online.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

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