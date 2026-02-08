Koszmarny wypadek na igrzyskach! Krzyk rozpaczy legendy

Warto przypomnieć, że Lindsey Vonn to legenda sportów zimowych. Mająca 41 lat sportsmenka tuż przed ZIO 2026 doznała bardzo poważnej kontuzji zerwania więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie.

Mimo tego reprezentantka USA postanowiła wystartować podczas swoich ostatnich igrzysk w karierze. Niestety, już na samym początku niedzielnego zjazdu, Amerykanka upadła i rozległ się jej przeraźliwy krzyk rozpaczy.

Można wnioskować, że to mógł być nawet... ostatni występ Vonn w karierze na alpejskich trasach. Amerykankę z trasy olimpijskiej, po interwencji służb medycznych, zabrał helikopter ratunkowy.

Kibice, którzy szczelnie wypełnili trybuny obiektu ZIO 2026, zamarli w oczekiwaniu na wieści dotyczące Amerykanki. Będąca już w powietrzu, odpowiednio zabezpieczona przez ratowników Vonn, otrzymała owację od fanów – którzy w większości właśnie dla jej heroicznego występu – pojawili się na trybunach w niedzielne przedpołudnie.

Amerykanka to dwukrotna mistrzyni świata (zjazd i supergigant – oba w 2009 roku) i mistrzyni olimpijska (ZIO 2010 w Vancouver w zjeździe). W niedzielę wystartowała z numerem 13 na starcie ZIO 2026, niestety, tym razem nie okazała się to szczęśliwa liczba.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 23 medale – odpowiednio siedem złotych, siedem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

