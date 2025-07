Młody piłkarz szalał za kółkiem. Nagraniem zainteresowała się policja

Przed kilkoma dniami w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które wkrótce trafiło do szerokiej widowni. Na filmie widać młodego kierowcę samochodu, który wykonywał niebezpieczne manewry na drodze. Mężczyzna jechał z prędkością około 190 km/h, ścinał zakręty, wyprzedzał równocześnie po kilka aut. Rajd ulicami uwiecznił siedzący na fotelu pasażera kolega kierowcy. Nagraniem zainteresowały się media, a później policja. Okazało się, że za kierownicą samochodu siedział młody piłkarz. 23-letni zawodnik reprezentował w przeszłości Śląsk Wrocław, a ostatnio klub z IV ligi – Polonię Środa Śląska.

Piłkarz piratem drogowym. Nagraniem zainteresowała się policja

– Ze wstępnej analizy nagrania, które wpłynęło na naszą skrzynkę, wynika, że kierujący samochodem osobowym popełnił szereg wykroczeń w ruchu drogowym, które na chwilę obecną kwalifikują tę osobę do zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi i wypisania mandatu opiewającego na kwotę kilku tysięcy złotych – powiedział Polsat News st. asp. Łukasz Porębski z KWP we Wrocławiu.



W poniedziałek policja poinformowała, że działania funkcjonariuszy „doprowadziły do ustalenia mężczyzny”, który prowadził auto na opublikowanym nagraniu.



Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, asp. szt. Łukasz Dutkowiak przekazał dodatkowe informacje w sprawie. W poniedziałek na komendzie w Miliczu pojawił się 23-letni Kacper G. w towarzystwie swojej adwokat. Funkcjonariusz dodał, że piłkarzowi zatrzymano prawo jazdy, a „materiał dowodowy zgromadzony przez policjantów w tej sprawie zostanie przekazany do sądu”.



RMF FM przekazało, że młodemu sportowcowi grozi odpowiedzialność za kilka wykroczeń, wśród których wymieniono wyprzedzanie na zakręcie, wyprzedzanie na linii ciągłej oraz stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym.

Pędził z prędkością 190 km/h. Teraz może mieć problem ze znalezieniem pracy

Problemy prawne to nie jedyne konsekwencje, jakie czekają piłkarza. Nieodpowiedzialne zachowanie na drodze wpłynęło już negatywnie na jego karierę sportową. Po opublikowaniu nagrania i burzy medialnej klub Piast Żmigród podjął decyzję, aby nie rozpoczynać współpracy z 23-letnim Kacprem G. Polsat News przekazał, że wcześniej sportowiec przeszedł testy medyczne w tym klubie.



Zachowanie piłkarza skrytykowane zostało również przez MLKS Polonia Środa Śląska, w którym Kacper G. występował w ostatnim sezonie. „Stanowczo potępiamy wszelkie zachowania zagrażające zdrowiu lub życiu innych uczestników ruchu drogowego, a także takie, które godzą w wizerunek sportowca jako osoby mającej być wzorem dla młodych kibiców oraz lokalnej społeczności” – napisano w oświadczeniu.

Czytaj też:

7-latek skakał na trampolinie. Potrącił go samochód, który wbił się w dachCzytaj też:

Nie żyje Malcolm-Jamal Warner. Doszło do tragicznego wypadku