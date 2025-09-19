Rekordowy rzut Polki na mistrzostwach świata! Komentatorzy aż krzyknęli

Małgorzata Maślak-Glugla to oszczepniczka i w piątkowe, wczesne popołudnie polskiego czasu, stanęła do rywalizacji w grupie eliminacyjnej o miejsce w finale lekkoatletycznych MŚ.

Ta sztuka się Polce udała, a co więcej, Maślak-Glugla poprawiła swój najlepszy wynik w karierze. Polka posłała oszczep na odległość 61,79 m, co dało jej czwarty wynik w swojej grupie eliminacyjnej. Z radości krzyknęli aż komentujący rywalizację lekkoatletyczną dla Telewizji Polskiej Przemysław Babiarz oraz Sebastian Chmara.

„Myślałam, że będzie gorzej. Stres już przez cały dzień przetrawiłam i już było dobrze. Coś zostawiłam na finał. Przyjechałam szczęśliwa, że mogę tutaj być. Nie zakładałam wygranej z Kitaguchi i życiówki” – powiedziała oszczepniczka przed kamerą TVP Sport.

Warto dodać, że Maślak-Glugla nie jest najlepszą z Polek, przynajmniej teoretycznie, w stawce oszczepniczek. Duże apetyty można mieć w kontekście startu Marii Andrejczyk. Polska lekkoatletka właśnie na stadionie w Tokio w 2021 roku sięgnęła po wicemistrzostwo olimpijskie. Teraz Polka powraca na ten obiekt i będzie startować w piątek w drugiej grupie eliminacyjnej.

Jest zatem duża szansa na dwie polskie oszczepniczki w finale MŚ 2025.

AKTUALIZACJA: Andrejczyk w eliminacjach nie osiągnęła wyniku, który dałby Polce miejsce w finale. Polska oszczepniczka osiągnęła wynik 60,04 m.

MŚ: Reprezentacja Polski nadal bez medalu w Tokio. Będzie przełamanie?

W stolicy Japonii reprezentacja Polski nadal czeka na pierwszy krążek w lekkoatletycznej rywalizacji. Było już kilka udanych występów. Piąte miejsce na świecie osiągnęła płotkarka Pia Skrzyszowska. Na czwartym miejscu rywalizację w biegu na 400 metrów zakończyła za to Natalia Bukowiecka, jedyna medalistka lekkoatletyczna z Polski podczas igrzysk w Paryżu (2024).

Solidne występy zanotował polski młot. Wśród młociarek blisko czołówki była Anita Włodarczyk, wielka mistrzyni, która zajęła szóste miejsce. Lokatę niżej finałową rywalizację zakończył Paweł Fajdek. Bardzo blisko była również sztafeta 4x400 metrów w mikście. Polska ostatecznie zakończyła finał na czwartej pozycji, przegrywając medal z Belgią o 0,09 sekundy.

