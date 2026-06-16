Tak Amerykanie traktują Irańczyków w trakcie mundialu. „Katastrofa”

O napiętej sytuacji wokół występu na piłkarskich MŚ w Stanach Zjednoczonych (w szczególności), Kanadzie i Meksyku – irańskiej reprezentacji – pisaliśmy więcej jeszcze przed pierwszym meczem Iranu. Sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Dość napisać, że piłkarze kadry Iranu swoją bazę mają w Meksyku, a na mecze muszą podróżować do USA, gdzie nie mają pozwolenia na pobyt dłużej, aniżeli jeden dzień meczowy.

Irańczycy odkryli prawdę. Tak Amerykanie traktują ich na MŚ

Irański zespół znalazł swoje miejsce po meksykańskiej stronie, a propozycja goszczenia tej drużyny padła nawet z ust samej prezydent Meksyku – Claudii Sheinbaum. Mimo wielkiej gościnności jednego z krajów-gospodarzy, nadal nie jest to łatwe, kiedy kadra Iranu musi zderzać się z różnymi, zupełnie pozasportowymi kwestiami, w trakcie trwającego turnieju.

W debiucie na MŚ 2026 Irańczycy zremisowali (2:2) z Nową Zelandią. Mecz był bardzo ciekawy, widowisko na stadionie w Los Angeles mogło się podobać. Po spotkaniu piłkarze kadry Iranu stanęli do wywiadów, otwarcie opowiadając o tym, co muszą przeżywać podczas trwającego mundialu.

„Nie będziemy szukać wymówek, ale to nie jest uczciwa rywalizacja” – można było usłyszeć przed kamerami z ust piłkarzy, którzy chcą jak najlepiej reprezentować swój kraj. „Katastrofa” – dodawano z obozu irańskiej drużyny.

Czy w ten sposób powinny wyglądać realia na największej piłkarskiej imprezie czterolecia? FIFA w tym kontekście najwyraźniej nie ma sobie nic do zarzucenia, a Stany Zjednoczone – zgodnie z zapowiedzią – dalekie są od typowo turniejowej gościnności.

I wydaje się, że to jest bardzo delikatne określenie względem działań ze strony USA.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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