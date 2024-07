Rozbrajające słowa komentatora. Nagranie stało się viralem

Igrzyska olimpijskie trwają w najlepsze. W miniony poniedziałek oglądaliśmy wiele zmagań z udziałem Polaków. Z kapitalnej strony pokazała się Iga Świątek, która rozbiła rywalkę 6:1, 6:1. Niestety z IO odpadła Magda Linette, która przegrała w drugiej rundzie singla z Jasmine Paolini oraz w I. rundzie debla przeciwko Ukrainie.

Paryż 2024: Afery z udziałem komentatorów

Telewidzom oglądanie umilają komentatorzy, którzy reagują na wydarzenia oraz dodają często coś od siebie. Niestety w Polsce wybuchła afera, po słowach Przemysława Babiarza podczas ceremonii otwarcia igrzysk. Jego interpretacja utworu Johna Lenona pt. Imagine wywołała poruszenie. – Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział komentatora antenie TVP. Dziennikarz został odsunięty przez TVP od IO, ale pojawiły się spore głosy wsparcia.

Los Przemysława Babiarza podzielił znany w Wielkiej Brytanii komentator Bob Ballard. Relacjonował on rywalizację w sztafecie 4x100m stylem dowolnym. Złoto wywalczyły wówczas Emma McKeon, Shayna Jack, Mollie O'Calloghan i Meg Harris. Z ust Brytyjczyka padł seksistowski komentarz. – Cóż, kobiety właśnie skończyły. Wiecie, jakie są kobiety... kręcą się i robią makijaż – powiedział.

Rozbrajający komentarz Włocha

W poniedziałek również odbyła się rywalizacja w pływaniu. W ich trakcie włoski komentator porównał kawę do... wody w Sekwanie. – Kawa w pokoju prasowym jest niezdatna do picia do tego stopnia, że jest chyba robiona z wody z Sekwany – powiedział. Nagranie odtworzyło już prawie 2,5 mln osób.

Jakość wody jest tak niska, że wprowadzono zakaz pływania. Dopiero na igrzyska olimpijskie zniesiono stuletni zakaz pływania, wcześniej oczyszczając ją. Niestety ostatnie opady deszczu sprawiły, że jakość wody w rzece znów spadła. Przez to odwołano treningi triathlonu.

