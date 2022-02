Nieeleganckie zachowanie Polki po nieudanym starcie na igrzyskach. Zawodniczka od razu znalazła się w centrum krytyki

Chociaż Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie dobiegają końca, to reprezentacja Polski wciąż ma na swoim koncie tylko jeden medal – brąz wywalczony przez Dawida Kubackiego na skoczni normalnej. Blisko krążka był Kamil Stoch, który ostatecznie zakończył konkurs na czwartym miejscu. Mimo wyniku, który dla utytułowanego zawodnika był mocno rozczarowujący, Stoch po zawodach spotkał się z dziennikarzami i odpowiadał na pytania.

Pekin 2022. Hojnisz-Staręga zlekceważyła dziennikarzy?

Jak pokazuje przykład Moniki Hojnisz-Staręgi, nie zawsze sportowcy są skłonni spotykać się z przedstawicielami mediów. Polka w przeprowadzonym w piątek 18 lutego olimpijskim wyścigu na 12,5 kilometra spisała się fatalnie. Biathlonistka aż ośmiokrotnie spudłowała, co poniekąd można wytłumaczyć mocno wiejącym wiatrem. Zawodniczka nie zdołała jednak odrobić strat biegiem i ostatecznie zajęła 27. miejsce wśród 30 startujących.

Hojnisz-Staręga najwyraźniej była na tyle rozczarowana swoim występem, że nie chciała o nim rozmawiać z dziennikarzami. Kacper Merk z Eurosportu przekazał, że zawodniczka po zawodach nie przyszła do strefy, w której czekali na nią reporterzy. „Pewnie ją aresztowali. 8 razy spudłowała, więc na bank jakiegoś kibica niechcący zastrzeliła” – ironizował w komentarzu Piotr Wołosik z „Przeglądu Sportowego”.

Jeden z internautów zauważył z kolei, że to nie pierwsza tego typu sytuacja. „To jest dla mnie niepojęte, jak doświadczony sportowiec może nie rozumieć, że kontakty z mediami to jest element jego pracy. Nawet, jak się ich nie lubi. Ale spoko, zaraz wróci do PŚ i znowu jej startami będzie się interesować rodzina i garstka fanatyków” – stwierdził.

