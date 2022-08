Robert Lewandowski może liczyć na pomoc sąsiadów. Uwagę zwraca pewien szczegół

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego dobiegła końca w połowie lipca, kiedy to FC Barcelona ogłosiła osiągnięcie porozumienia z Bayernem Monachium. Polak dołączył do klubu z Camp Nou za 45 mln euro plus 5 mln euro w bonusach i zdążył już wystąpić w trzech meczach towarzyskich.

Niespełna 34-letni zawodnik wciąż czeka na bramkę w barwach Dumy Katalonii, a szansa na otwarcie dorobku strzeleckiego może nadejść już 13 sierpnia, kiedy to podopieczni Xaviego rozegrają pierwsze spotkanie w ramach nowego sezonu La Liga. Zanim to nastąpi, piłkarza czeka przeprowadzka z Monachium, w którym mieszkał przez osiem ostatnich lat.

Robert Lewandowski wspierany przez sąsiadów

Kapitan reprezentacji Polski oraz jego żona wrócili do Niemiec, by spakować się przed przenosinami do Barcelony. Jak wynika ze zdjęć publikowanych przez Annę Lewandowską, para może liczyć przy tym na wsparcie sąsiadów, którzy pomagają jej w pakowaniu.

Na fotografiach zamieszczonych na Instagramie uwagę zwraca pewien szczegół. Chociaż Lewandowski zamyka ważny etap w swoim życiu i opuszcza miasto, w którym spędził osiem ostatnich lat życia, nie kryje radości i pozuje do zdjęć wyraźnie zadowolony. Zapewne duża w tym zasługa przyjaciół, którzy wspierają 33-latka w ostatnich dniach. „Dziękuję za niesamowite wsparcie. To był radosny dzień” – napisała żona nowego piłkarza Barcelony w komentarzu do jednego ze zdjęć.

Przypomnijmy, zanim Lewandowski dostanie szansę debiutu w lidze hiszpańskiej, zostanie zaprezentowany jako nowy piłkarz Barcelony. Prezentację z udziałem Polaka zaplanowano na piątek 5 sierpnia na Camp Nou.

Czytaj też:

