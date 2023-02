Real Madryt rusza po kolejny tytuł. O której i gdzie półfinał KMŚ? Transmisja TV i online

Piłkarze Realu Madryt nie mogą być zadowoleni ze swoich wyczynów w ostatnich tygodniach. Sytuacja Królewskich w La Liga poważnie się skomplikowała i przez wyjazdową porażkę z RCD Mallorką 0:1 tracą do liderującej FC Barcelony osiem punktów. Nie najlepiej wygląda także kadra Los Blancos, ponieważ Karim Benzema, Eder Militao, Lucas Vazquez, Ferland Mendy i Thibaut Courtois leczą kontuzje. Ich na pewno nie zobaczymy w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata.

Problemy Realu Madryt

Ekipa Carlo Ancelottiego przechodzi przez wyraźny kryzys. Rozpoczął się on porażką 1:2 w wyjazdowym meczu La Liga przeciwko Villarreal. Później przyszła porażka w finale Superpucharu Hiszpanii z FC Barceloną 1:3, a także poważne problemy w lidze przez zremisowane spotkanie z Realem Sociedad 0:0 i wcześniej wspomniana porażka z RCD Mallorką.

Tymczasem najwięksi rywale Królewskich, FC Barcelona pewnie kroczy po pierwsze od sezonu 2018/19 mistrzostwo Hiszpanii. Co prawda do zakończenia rozgrywek pozostało jeszcze wiele kolejek, jednak fakty historyczne mówią, iż Real Madryt nigdy od początku istnienia hiszpańskiej ekstraklasy nie odrobił ośmiopunktowej straty do rywala, by ostatecznie triumfować w lidze.

Al Ahly – Real Madryt. O której i gdzie Transmisja TV i online z półfinału KMŚ?

Dziś Królewscy zrobią pierwszy krok ku zatarciu słabego wrażenia z ostatnich tygodni i zagrają ze zdobywcą afrykańskiej Ligi Mistrzów, zespołem Al Ahly Kair w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata. Mecz odbędzie się na Stade Moulay Abdallah w Maroku, a dokładnie jego stolicy Rabacie o godz. 20:00.

Transmisja TV: Canal + Sport i online: Canal + Online.

Czytaj też:

Skandaliczne zachowanie kibiców przed derbami Madrytu. Szef La Liga zapowiedział karyCzytaj też:

Taki gol, że opadają szczęki. Ta chwila odmieniła losy meczu Real Madryt – Atletico Madryt