Słynny polski klub sprzedany. Duże pieniądze na stole

Arka Gdynia walczy o powrót do Ekstraklasy. Zespół z województwa pomorskiego jest na dobrej drodze, gdyż plasuje się na miejscu gwarantującym bezpośredni awans. Nadzieją na dalszy rozwój klubu jest także czwartkowa informacja o przejęciu Arki przez Marcina Gruchałę. Były piłkarz zespołu to dziś biznesmen z sukcesami w branży logistycznej.

Marcin Gruchała nowym właścicielem Arki Gdynia

O tym, że Gruchała chce przejąć Arkę mówiło się już nie tyle od miesięcy, co od lata. W maju 2020 roku z rąk Dominika Midaka klub przejęła rodzina Kołakowskich. Choć oficjalnie prezesem i właścicielem drużyny stał się Michał Kołakowski, to nieoficjalnie otwarcie mówiło się, że duży wpływ na funkcjonowanie miał jego ojciec Jarosław, jeden z najbardziej znanych agentów w Polsce. Do Arki trafiali zawodnicy jego agencji, co także potęgowało plotki.

Zarządzanie klubem przez Kołakowskich nie podobało się kibicom, którzy przed początkiem sezonu 2023/2024 postanowili bojkotować mecze domowe. Miał być to wyraz protestu i nakłonienie do sprzedaży klubu. Dodatkowo miasto Gdynia zawiesiło pomoc Arce, co zostało odebrane jako wsparcie strony sympatyków. Prezydent miasta Wojciech Szczurek uczestniczył w rozmowach pomiędzy Kołakowskimi a Gruchałą, który od dawna chciał przejąć klub. Finalnie dopiął swego w czwartek, gdy na stronie Arki ukazał się komunikat. Z kolei jak przekazał Krzysztof Stanowski, transakcja miała wynieść ponad 25 milionów złotych.

„W czwartek 4 kwietnia 2024 roku została zawarta umowa dotycząca sprzedaży między Michałem Kołakowskim i Marcinem Gruchałą na rzecz Pana Marcina Gruchały (jako 100% właściciela Squadra G SARL) pakietu 75% akcji Arki Gdynia S.A. Tym samym nowym, większościowym akcjonariuszem Arki, posiadającym 92% akcji został Pan Marcin Gruchała” – brzmi komunikat Arki Gdynia.

twitter

Arka Gdynia walczy o powrót do Ekstraklasy

Arka Gdynia zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi. Do lidera, Lechii Gdańsk zespół Wojciecha Łobodzińskiego traci dwa punkty.

Czytaj też:

Szymon Marciniak bez nominacji ze strony FIFA. Polaka zabraknie na ważnej imprezieCzytaj też:

Skandaliczny napis na PGE Narodowym. „Będą łamane kości”