Problemy u Anny i Roberta Lewandowskich. „Stały się sprawą ogólnopolską”

Książka o kapitanie reprezentacji Polski będzie dostępna już w listopadzie. Zapowiada się ciekawa lektura, biorąc pod uwagę zapowiedzi oraz to, co przekazuje sam autor pozycji, czyli Sebastian Staszewski. Dziennikarz sportowy od lat związany – w głównej mierze – ze światem piłki nożnej, na tym najwyższym poziomie.

Zgrzyt na linii Roberta i Anny Lewandowskich. „To jest bolesne”

Staszewski był gościem w programie u Bogdana Rymanowskiego. Znany dziennikarz zyskał ostatnimi czasy dodatkowy rozgłos za sprawą szokującej publikacji „Newsweeka”, gdzie Rymanowski znalazł się na okładce.

Zostawiając jednak z boku ten wątek z ostatniego czasu, warto wsłuchać się w słowa, wypowiedziane przez Staszewskiego. Dziennikarz poruszył m.in. wątek z przeszłości, dotyczący tańczącej Anny Lewandowskiej, konkretnie bachatę z hiszpańskim instruktorem. Sprawa była dosyć głośna w mediach społecznościowych, a jak się okazuje, mocno dotknęła Roberta Lewandowskiego.

– Był to duży problem. Robert w pewnym momencie stał się pośmiewiskiem. To są duże słowa, ale wiem to, bo reprezentanci Polski na zgrupowaniach wysyłali sobie memy z Anią. Kiedy kadrowicze zaczynają się naśmiewać z kapitana reprezentacji, to nie jest dobrze […] Jego bolało nie tylko to, że się z niego śmiali, ale pamięta też, że było dużo nieeleganckich sugestii dotyczących kwestii relacyjnych. Że Ania gdzieś jeździ z tymi Hiszpanami i nie wiadomo, co jeszcze. To jest bolesne […] W końcu to do Roberta dotarło i postawił tamę. Powiedział: „Ania, wrzucaj tego mniej”. Nie czuł się komfortowo, odpowiadając na pytania o to, ale te tańce Ani stały się sprawą ogólnopolską. W Hiszpanii też z tego żartowano. To zostało trochę ukrócone – przyznał Staszewski w rozmowie dla Rymanowski Live na YouTube.

Ostatecznie sprawa zakończyła się pomyślnie, aczkolwiek słowa wypowiedziane przez autora książki o RL9 tylko pokazują, że faktycznie – zostało poruszonych sporo wątków, które być może wcześniej nie ujrzały światła dziennego – w kontekście życia „Lewego”.

