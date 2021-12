Były gwiazdor i ulubieniec kibiców wróci do Legii? „To klub, który mam w sercu”

Guilherme w 2014 roku został wypożyczony do Legii Warszawa, która zdecydowała się na wykupienie Brazylijczyka w styczniu następnego roku. Pomocnik w trakcie czterech lat przy Łazienkowskiej zdobył cztery tytuły mistrza kraju oraz trzy Puchary Polski. 30-letni dzisiaj zawodnik stał się ulubieńcem kibiców, rozgrywając 150 spotkań w barwach Wojskowych. W tym czasie zdobył 21 bramek i odnotował 23 asysty.

Guilherme może zostać wolnym piłkarzem

Po odejściu z Legii Guilherme do włoskiego Benevento, skąd trafił do Turcji, gdzie występował w trzech klubach. Ostatecznie wylądował w Guangzhou R&F FC, ale jego przygoda z chińskim zespołem wkrótce dobiegnie końca. – Wszystko wskazuje na to, że w styczniu będę wolnym piłkarzem – powiedział 30-latek w rozmowie z WP SportoweFakty. – Natomiast co do mojej przyszłości, to jeszcze nie zdecydowałem, gdzie zagram – dodał.

Niewykluczone, że pomocnik wróci do ojczyzny i podpisze kontrakt z Palmeiras. – Jak mówiłem, nic nie jest jeszcze przesądzone. Możliwe są obie opcje, zarówno gra w Europie, jak i powrót do Brazylii – zaznaczył.

Guilherme został również zapytany o to, czy chciałby wrócić do Warszawy. – Legia to klub, który mam w sercu. Widzę, że teraz jest w trudnej sytuacji, ma spore kłopoty. Mój powrót? To byłoby trudne z finansowego punktu widzenia – stwierdził sugerując, że we Włoszech, Turcji i Chinach mógł liczyć na dużo wyższe zarobki, niż w ekipie Wojskowych.

Ekstraklasa 2021. Powrót trenera do Legii Warszawa

Powrót Guilherme do Legii Warszawa nie jest niemożliwy, ale wydaje się mało prawdopodobny. Kibice Wojskowych w ostatnim czasie są świadkami innego, wielkiego powrotu. Stery klubu ponownie objął Aleksandar Vuković, który ma pomóc zespołowi w powrocie do formy. – Gdy pojawiło się takie zapytanie i taka opcja – jakby tego nie nazwać – wyjścia z pożaru, zdecydowałem się z tego wyjść. Wiem, że mogę się poparzyć, ale to jest mój dom i chcę razem z Legią wyjść z tej sytuacji – zaznaczył Serb.

Czytaj też:

Sprawa pobicia piłkarzy Legii Warszawa. Agent Luquinhasa zabrał głos