Kibice Legii Warszawa z twardym stanowiskiem. Bojkot wisi w powietrzu

W niedzielę (tj. 25 sierpnia) zmierzą się wicemistrz Polski z trzecią drużyną poprzedniego sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Śląsk Wrocław z pewnością będzie chciał jak najlepiej zaprezentować się przed własną publicznością. Swoje do udowodnienia ma też Legia Warszawa, lider tabeli po pięciu kolejkach. W poprzednim sezonie we Wrocławiu warszawska drużyna przegrała boleśnie, bo aż 0:4 z rozpędzonym przeciwnikiem.

Kibice Legii Warszawa zbojkotują mecz we Wrocławiu?

Faworytem niedzielnego starcia (początek o g. 20:15) wydają się być przyjezdni, lepiej prezentujący się w bieżących rozgrywkach. Może się jednak okazać, że na trybunach na wsparcie będą mogli liczyć tylko gospodarze. Dlaczego?

„Przed nami wyjazd do Wrocławia. Niestety jeszcze zanim ruszyliśmy, już zrobiło się nie miło. Problem ten sam co zwykle – abstrakcyjny i totalnie niezrozumiały. Kibice Ślaska regularnie prezentują na swojej trybunie oprawy w postaci sektorówek. I super. Kłopot w tym, że na położonym jakieś 150 metrów dalej sektorze gości obowiązują zdaniem klubu Śląsk Wrocław inne zasady. Tam nie wolno prezentować sektorówek. Czemu? Nie wiadomo. Czemu w obrębie jednego stadionu obowiązują tak odmienne od siebie reguły?” – czytamy we wpisie na profilu nieznanisprawcy_ultras.

Do meczu pozostało jeszcze kilka dni, ale jeśli decyzja nie ulegnie zmianie, skończy się najpewniej na bojkocie ze strony kibiców klubu z Warszawy. O czym zresztą czytamy dalej w przytoczonym wpisie.

„My jako kibice Legii mając jakiekolwiek przełożenie na nasz klub nigdy nie popieraliśmy pomysłów zakazu wnoszenia jakichkolwiek elementów oprawy na sektor gości w Warszawie. A wręcz odwrotnie. Kibice Śląska nie raz prezentowali oprawę w Warszawie i super. Możemy się nie lubić, ale elementarne zasady są niezależne od kibicowskiej niechęci. Atmosfera na polskich stadionach, również w postaci opraw to nasz towar eksportowy. To tym zachwycają się za granicą, to pokazują portale informacyjne i co najważniejsze właśnie po to na stadiony przychodzi masa ludzi. Nie pozwólmy tego zniszczyć. Poświeciliśmy swój czas i pieniądze kibiców na przygotowanie oprawy na niedzielny mecz. W przypadku niewpuszczenia jej na stadion rzecz jasna jak to mamy w zwyczaju, nie wejdziemy na sektor. Dlatego apelujemy o zmianę tej abstrakcyjnej decyzji” – kwituje swój przekaz autor w mediach społecznościowych.

Legia Warszawa jako jedyna wygrała w europejskich pucharach

Legioniści do niedzielnego meczu we Wrocławiu będą przystępować po czwartkowym występie w IV rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Warszawianie wygrali z KF Dritą Gnjilane 2:0. Przeciwnik z Kosowa był słabszy od Legionistów, a dodatkowo już po pół godziny gry musiał radzić sobie w grze w osłabieniu.

Legia okazała się jedynym polskim klubem, który wygrał swoje spotkanie w ostatniej rundzie eliminacji w europejskich pucharach. Wisła Kraków przegrała aż 1:6 z belgijskim Cercle Brugge (LKE, również IV runda), natomiast Jagiellonia Białystok nie sprostała Ajaksowi Amsterdam, również dostając lekcję futbolu, aż 1:4 (Liga Europy UEFA, IV runda). Wcześniej z rozgrywek LKE odpadł za to… Śląsk Wrocław.

